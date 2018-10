Lory Del Santo, al GF Vip dopo il lutto: la reazione degli inquilini  

Tante emozioni e sorprese nella seconda puntata della terza edizione del "Grande Fratello Vip", il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Lisa Fusco è la prima eliminata di questa edizione, avendo perso al televoto la sfida decisiva con Enrico Silvestrin. Emozione per l'ingresso in Casa di Lory Del Santo. In nomination vanno in quattro: Elia, Valerio, Ivan e Jane. Si parte dall'inizio, da giugno, quando Lory viene contattata dalla produzione ed effettua il primo provino per la trasmissione. Lei spiega di essere stata entusiasta sin dal principio. Poi è arrivata la notizia del suicidio del figlio che Lory definisce "non devastante, di più". "Sono piombata in un tunnel nero per parecchio tempo" dice la Del Santo che spiega di aver chiamato subito la produzione per rinunciare alla partecipazione al GF. Lory spiega anche di aver pensato di non dir niente a nessuno, facendo finta di niente, salvo capire poi che non era possibile, perché comunque niente era più come prima. E quindi ha deciso di affrontare la cosa a viso aperto. (Continua a leggere dopo la foto)



A chi ha tanto criticato la sua partecipazione al GF Vip, infatti, Lory Del Santo in studio ha risposto: “Penso che sia giusto e normale che ci siano persone che la pensano diversamente. Io però devo pensare più a me stessa”. “Ovviamente all’inizio non pensavo neanche di essere in grado di partecipare” ha raccontato “Ma io tanti anni fa ho avuto già un’esperienza del genere ed ho preso una decisione diversa da quella di oggi e mi sono isolata… e questa cosa mi ha portato però alla deriva. Il dolore non ti lascia mai ovunque tu sia, cammina e viaggia con te, io lo porto dentro di me, dentro uno scrigno che però è chiuso perché io so che da un’altra parte ho tanto da dare. Voglio dare un messaggio di incoraggiamento anche a tutti quelli che perdono dei cari. La disperazione totale non porta a nulla … Dobbiamo scegliere quelle cose che ci aiutano”.

Lei spiega che il dolore "non ti abbandona mai, ma io lo custodirò chiuso in uno scrigno dentro di me". Lory dice di capire le critiche ma afferma di dover pensare soprattutto a se stessa. "La disperazione totale non porta a nulla, bisogna trovare la forza nelle cose che ci aiutano". L'attrice ha commentato anche le parole degli altri vip- “Condizionerà le cose, non potremmo ridere. Ci metterebbe in serio imbarazzo” aveva confidato Ivan in confessionale; “Mi censurerei… Il mio abbraccio per lei c’è”, ha detto Eleonora Giorgi; “Non parlerei dei miei figli. Se c’è una persona che ha perso un figlio…” è stato il parere di Walter Nudo; “Chi siamo noi per giudicare?” si è chiesto e ha chiesto Valerio Merola

“Sicuramente sono leciti tutti i comportamenti, non impedirò a nessuno a ridere”, ha replicato Lory Del Santo quando Ilary Blasi le ha chiesto di commentare quanto ascoltato. “Sono disposta di tirare fuori il mio lato più simpatico che mi accompagna sempre nella vita”. Le opinioni dei concorrenti del GF Vip sull’ingresso di Lory Del Santo, come quelle del pubblico da casa, sono state divergenti.

