“Non si fa!”. Elisa Isoardi ‘demolita’: critiche a pioggia. Tutto per ‘quella’ foto

Da quando è partita la 'nuova' Prova del cuoco, Elisa Isoardi è finita subito nel mirino. I telespettatori avevano già maldigerito l'addio di Antonella Clerici alla trasmissione che ha condotto per ben 18 anni, ma ora, con l'arrivo della compagna di Matteo Salvini, so è scatenato un vero e proprio 'caso'. Non va bene il programma dal punto di vista degli ascolti che, a dire la verità, crollano vertiginosamente puntata dopo puntata arrivando addirittura a sfiorare il minimo storico. Pochi giorni fa, poi, l'esponente del Pd e segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi ha anche presentato un’interrogazione diretta al presidente e all'amministratore delegato della Rai: “Per la stagione 2018-2019 Rai1 ha cambiato conduzione, ospiti e caratteristiche della trasmissione di successo La prova del cuoco, in onda nella fascia che precede il Tg1 delle 13.30, rivedendo una formula consolidata che fino a oggi aveva ottenuto risultati di pubblico molto rilevanti. I cambiamenti previsti non hanno trovato il gradimento del pubblico, che si è fortemente ridotto rispetto allo scorso anno con un pesante calo degli ascolti”. (Continua dopo la foto)



E dopo aver sottolineato il confronto con Forum, che è il competitor diretto della Isoardi, e con i dati delle vecchie edizioni del programma gestito dalla Clerici, l’interrogazione punta il dito sul danno che il calo di ascolti de La prova del cuoco arrecherebbe al Tg1. Un danno “non soltanto a livello economico per i mancati introiti di pubblicità, ma anche perché mette in difficoltà l'informazione del Tg1 rispetto alla concorrenza, perché costringe il notiziario a partire con una base di ascoltatori più bassa”.

Insomma, un altro brutto colpo per Elisa Isoardi, che forse ha bisogno di più tempo per abituare il pubblico della celebre trasmissione della mattina di Raiuno, anche se per molti si è già rivelata un flop. E non c'è proprio tregua per lei, che oltre che dal punto di vista professionale, viene attaccata anche su quello personale. No, non c'entra Salvini, ma molti suoi follower si sono scatenati alla vista dell'ultima foto social.

Visualizza questo post su Instagram Vi aspetto a #laprovadelcuoco tra poco alle 11,30 su #raiuno Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: Ott 1, 2018 at 2:20 PDT





La Isoardi ha pubblicato una foto proprio negli studi Rai del cooking show: sorride e si tocca i capelli. Ecco, proprio quella posa ha scatenato gli utenti, che hanno iniziato a bersagliarla perché anche in puntata non ha i capelli legati e spesso assaggia i piatti dopo esserseli toccati. “Cara Elisa, non ti hanno spiegato che mentre si cucina non bisogna continuamente mettere le mani nei capelli? La cosa non risulta molto igienica”. E ancora, si legge tra i commenti: “Le mani nei capelli e poi toccare il cibo non è igienico!”. E poi c’è anche chi coglie l'occasione per darle consigli. Molti fan le chiedono di essere più passionale, meno fredda, soprattutto quando assaggia i piatti cucinati dagli chef o dai concorrenti.

Clamoroso a La prova del cuoco di Elisa Isoardi. La Rai cambia: "Aveva ragione Antonella"