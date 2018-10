Ora è ospite fissa nei salotti tv di Barbara D'Urso, ma Karina Cascella l'abbiamo conosciuta per la prima volta a Uomini e Donne. Vi ricordate? Storia d'amore con l'ex tronista Salvatore Angelucci a parte, Karina ricopriva il ruolo di opinionista in trasmissione. C'è rimasta fino al 2013 poi, per motivi ancora sconosciuti, vennero confermati unicamente Tina Cipollari, Gianni Sperti, Jack Vanore e Tinì Cansino, questi ultimi due rispettivamente al trono classico (dove poi è approdato anche Mario Serpa) e al trono over. Attenzione, attenzione: la Cascella sta per tornare a Uomini e Donne. Un ritorno flash, avvenuto nell'ultima registrazione del trono classico, i cui protagonisti sono Mara Fasone, Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ma di grande effetto. Già, perché stando alle anticipazioni diffuse dal sito Il Vicolo delle News, Karina ha sganciato una vera e propria bomba in studio. Una segnalazione pesante su uno dei corteggiatori più in vista in questo momento. (Continua dopo la foto)



Lui è Federico Rubini, uno dei pretendenti di Teresa Langella. Beh, il corteggiatore preferito della bella napoletana venerdì scorso avrebbe trascorso una notte di passione con un’amica di Karina dopo un'uscita di gruppo. Così sostiene la Cascella, intervenuta in puntata proprio per raccontare tutto. E stando a quanto rivelato da Karina, l’amica in questione sarebbe Francesca, proprio l'ex fidanzata di Federico Rubini. Quest'ultimo ha negato tutto e spiegato anche di non sentire più la ex da agosto scorso.

A detta di Karina, invece, Federico sarebbe ancora innamorato di lei. Durante la puntata è stata addirittura contattata la ragazza, che ha avuto un confronto telefonico anche con Gianni Sperti, determinato a vederci chiaro in questa faccenda. Teresa, la tronista, si è detta sconvolta per la segnalazione di Karina e, nonostante Federico abbia negato con forza quanto raccontato dall'ex opinionista, lei non ha voluto sentire ragioni. L'ha eliminato in tronco.

Il corteggiatore si è difeso fino all'ultimo. Ha contestato le parole di Karina cercando di convincere Teresa, ma senza riuscirci. A quanto pare la tronista, delusissima e in lacrime, nonostante la telefonata dietro le quinte le abbia lasciato dei dubbi, ha deciso di eliminare Federico. La Langella ha spiegato di non essere certa che la donna in questione racconti il vero, ma si è detta dispiaciuta dal fatto che Federico le abbia mancato di rispetto, anche solo incontrandola. Sarà un addio definitivo o tornerà sui suoi passi? Non resta che attendere per saperlo con certezza.

