“Altro che Marchesa al GF Vip, ecco che faceva”. Tutti increduli: gelo in studio

Il Grande Fratello Vip, edizione numero tre, è appena cominciato ma ovviamente alcuni inquilini famosi si sono già distinti. Una tra tutte, la Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona, spesso ospite nei salotti tv di Barbara D'Urso come opinionista. Dopo pochi giorni nella Casa, la Marchesa si è dimenticata di essere ripresa 24 ore su 24, visto che ha dato il numero di telefono a tutti i telespettatori. Il momento cruciale è andato in onda su Mediaset Extra e chiaramente non è passato inosservato ai telespettatori. Durante una conversazione con il collega Valerio Merola, Daniela ha pensato bene di dargli il suo numero di cellulare per rimanere in contatto a reality finito. Forse 'la principessa del bon ton' si trovava così a suo agio che in quel momento non ha proprio pensato alle telecamere e al fatto che tutti gli italiani collegati potessero segnarselo. Ma così è stato e il numero di telefono pare assolutamente corrispondere al suo tanto che la figlia, che in assenza della Marchesa gestisce il suo telefono, ha risposto ai numerosi messaggi arrivati.



“Buon giorno sono la figlia Ludovica, ho io il telefono di mia mamma finché è nella casa.. grazie di cuore per il messaggio ed il sostegno, ne sarebbe felicissima. Per ovvi motivi non credo che questo numero durerà a lungo, in ogni caso grazie ancora e viva la Marchesa!”, si legge in uno screen poi apparso in rete. Della Marchesa al GF Vip si è molto parlato anche nell'ultima puntata di Domenica Live, dove è intervenuta la sorella della soubrettina Lisa Fusco, anche lei nella Casa.

Anna Fusco, dopo aver commentato l'esperienza della sorella e degli altri inquilini in questa prima settimana di reality, si è scagliata contro Daniela e fatto una rivelazione sul suo passato a Barbara D'Urso. Secondo lei, infatti, la Marchesa, prima di comprarsi il titolo nobiliare, sarebbe stata una estetista. Marco Ferri, che era in studio come ospite, l'ha però subito contraddetta: "La marchesa non è estetista, ha solo una laurea in estetologia ma non ha mai lavorato come estetista", ha affermato sicuro.

Anna, però, è rimasta ferma sulle sue convinzioni e raccontato anche i dettagli sostenendo che la Marchesa avrebbe fatto delle televendite negli anni Novanta di prodotti estetici in alcune tv locali del Lazio. E ancora che avrebbe acquistato il titolo nobiliare solo per sfondare nel mondo dello spettacolo. Parole che hanno fatto calare il gelo in studio. Persino Barbara D'Urso era incredula. Ma se la sorella di Lisa si dice sicura, anche Marco Ferri non è da meno. E l'ex naufrago chiude la questione così: "Consiglio di informarti meglio".

