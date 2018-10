Nadia Toffa torna in tv, ma è ‘orrore’. È successo durante la diretta de Le Iene

Nadia Toffa torna alle Iene, come conduttrice, e non si sofferma a lungo sulle sue condizioni di salute. "Sono felice di essere qua con voi e con il pubblico" ammette la Toffa. "Non perdiamo altro tempo, che abbiamo un sacco di servizi fortissimi". "Un bell'abbraccio prima di cominciare ci vuole" le dicono i suoi tre cavalieri Matteo Viviani, Filippo Roma e Giulia Golia. "Anche da parte di tutti quelli che sono a casa e che per tutta l'estate ci hanno chiesto di te". Nadia via social ha poi ringraziato tutta la redazione delle Iene, dai conduttori agli inviati, passando anche per il trucco e parrucco: "Puntata super top ieri a Le Iene, spero vi sia piaciuta. Io non vedevo l'ora di tornare in famiglia. È stata una grande festa. Che bello mi erano mancati tanto in questi mesi: Matteo Viviani, Giulio Golia. tutti i ragazzi dello studio e gli autori. E un ringraziamento speciale va a David Vanchieri per i capelli che sembrano veri. (Continua a leggere dopo la foto)



E a Letizia Briccolani per il trucco meraviglioso. Non sembro nemmeno gonfia: la sua magia ce la fa. Grazie e bravi tutti. Anche gli inviati per gli ottimi servizi, il lavoro di squadra è importante". Un pensiero speciale l'ha poi dedicato al suo pubblico, che in questi mesi non le ha mai fatto mancare il sostegno: "E grazie a voi per il vostro calore e supporto di questi giorni. Grazie di capire sempre ed essermi vicino. Il vero amico è quello che ti aiuta a rialzarti quando gli altri non si sono nemmeno accorti tu sia caduto. #buonagiornataatutti gente E alla prossima diretta".

Ma ritorno tanto atteso di Nadia Toffa in televisione è stato rovinato dagli hater. Un orrore puro sul web, dove molti utenti hanno augurato le peggior cose alla conduttrice che da quasi un anno lotta contro il cancro. ''Tanto finirà presto all'obitorio'', scrive un utente su Twitter, ed è chiaro il riferimento alla terribile malattia che da mesi combatte la conduttrice. La risposta di Nadia non si è fatta attendere. La giornalista ha ripostato il commento del signor Nappi e ha risposto così: ''Il signor Nappi è talmente frustrato che non hacniente di megliocda fare che augurare la mortecagli altri. Lui ha vinto è il migliore. Non gli auguro comunque un cancro perché so bene cosa voglia dire averlo e perché amo la vita di chiunque. Anche dei coglionauti come lui. Se dio l’ha messo al mondo forse qualcosa di buono dovrà fare''.

Tantissime le persone che hanno replicato manifestando tutta la loro solidarietà alla conduttrice de ''Le Iene'', attaccata per la sua malattia dopo le recenti polemiche in merito all'uscita del suo libro, in cui aveva raccontato il cancro come un 'dono'. Parole forti che le erano valse tantissime critiche e numerosi unfollow dai suoi account social.

