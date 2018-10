“Maria, se mi chiami a Uomini e Donne, corro da te. Voglio corteggiare Tina Cipollari perché mi attrae da sempre, come una calamita! Ho da offrirle la mia simpatia, la mia genuinità. Ma anche la mia prestanza fisica: alla mia veneranda età sono ancora un bell'ometto con gli addominali ben scolpiti!". Autostima alle stelle a parte, il noto volto della tv fa proprio sul serio. Ammette di avere da sempre un debole per l'opinionista storica di Uomini e Donne e sulle pagine del settimanale Nuovo Tv fa un vero e proprio appello alla padrona di casa, ovvero Maria De Filippi, perché lo accolga come corteggiatore di Tina in trasmissione. È il suo secondo appello, in realtà. Poco più di un mese fa circa, infatti, si era già rivolto alla De Filippi per ottenere il permesso di corteggiare Tina e ora ritorna alla carica nell'intervista concessa al magazine dove ha rimarcato di avere ancora un fisico prestante e si dice convinto di avere delle possibilità con l'opinionista di Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)



Il 'lui' in questione è Antonio Zequila, l'attore 54enne che ha ottenuto molta popolarità dopo aver partecipato alla terza edizione de L'Isola dei Famosi. Ma poi Tina non è già impegnata? Eccome: dopo la separazione da Chicco Nalli, la Cipollari ha voltato pagina e si è fidanzata con Vincenzo Ferrara, un ristoratore fiorentino. Una storia che, stando alle indiscrezioni, è nata mesi fa ma che è stata 'ufficializzata' da poco tempo, quando i paparazzi di Diva e Donna hanno immortalato un bacio della coppia.

Zequila, tuttavia, sembra non curarsi minimamente del fatto che la Cipollari abbia già un uomo e continua imperterrito a chiedere di avere una possibilità con lei. L'appello alla De Filippi, difatti, continua così: "Maria, la mia vita è fatta di pane, amore e fantasia, ma senza amore non posso vivere! Dammi la possibilità di corteggiare Tina, perché siamo entrambi due ‘figli del popolo', che potrebbero far sognare i telespettatori con una bella storia d’amore".

È molto sicuro di sé Antonio Zequila, che infatti, sempre nell'intervista rilasciata a Nuovo Tv, si definisce il 'George Clooney italiano' e dice di somigliare anche a Kevin Costner. "Vista la mia passione per le donne e i motori, potrei definirmi il ‘George Clooney italiano' – dice ancora al settimanale - Anche se credo di cavarmela meglio io sulle due ruote, visto che lui ogni tanto cade. Il mio attore di riferimento, però, rimane Kevin Costner. E, visto che assomiglio un po' anche a lui, sono pronto a interpretare suo fratello minore in uno dei suoi prossimi film".

