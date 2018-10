“Beccata: con lui”. Ah. Giulia De Lellis ‘dopo Damante’: il gossip è sulla bocca di tutti

"Esco da una storia molto importante. L'idea di ricominciare con un altro uomo, acquisire nuove abitudini, affrontare un altro investimento emotivo, ma anche semplicemente abituarmi ad altri profumi… Se devo essere sincera, ora come ora, non mi entusiasma. Sicuramente non sono in cerca di un nuovo fidanzato e quando esco non lo faccio con l’intento di guardarmi intorno. In questo momento ho bisogno di altro. Sto cercando di abituarmi ad una nuova situazione: quella di vivere da sola". Così, con queste parole, poco tempo fa Giulia De Lellis confermava a Uomini e Donne Magazine di essere ancora single. Andrea Damante? L'ex gieffina ha escluso apertamente il possibile ritorno di fiamma di cui si è parlato spesso in questi ultimi mesi. "È una storia definitivamente chiusa, non c'è nessuna possibilità che torneremo insieme", ha detto. E quando le è stato chiesto come dovrebbe essere il suo uomo ideale, ha detto soltanto di sperare che "sia vero, puro, sincero e rispettoso. Sinceramente non ho la mentalità giusta per descriverti un nuovo amore". (Continua dopo la foto)



Ma al sito Isa e Chia è arrivata una spifferata adesso: Giulia avrebbe una nuova frequentazione. Ovviamente non c'è conferma, ma stando alla segnalazione arrivata al sito e a vari indizi disseminati sui social network, pare che la ex corteggiatrice di Uomini e Donne e poi ex gieffina sia “intima” con un ragazzo romano di 31 anni che si chiama Cristiano Iovino. Di professione personal trainer, lui è l'ex fidanzato di Sabrina Ghio, che abbiamo visto lo scorso anno sul trono di Uomini e Donne e, qualche anno fa, nella scuola di Amici.

Non solo i fan più social della De Lellis hanno notato che i due ultimamente frequentano gli stessi posti. Ora sarebbero anche stati beccati insieme. “Una nostra lettrice proprio ieri – si legge sul blog Isa e Chia – ci ha segnalato che i due erano a pranzo insieme a Roma e sabato sera erano sempre con la stessa compagnia di amici di lui in un noto ristorante di sushi”. E a ben guardare, confrontando le Instagram Stories di Giulia e Cristiano, in effetti sono stati nello stesso posto.

E ancora: “Giulia De Lellis ieri era a pranzo con Cristiano – fa sapere un'utente al sito Isa e Chia - Non erano soli, c’erano anche altre due ragazze e un ragazzo con loro, ma li ho visti scambiarsi attenzioni e vari abbracci, da cui sembrava evidente che fossero molto più che amici”. Sarà davvero così? Giulia e Cristiano sono “più che amici”? Dopo la fine della storia con Damante, la De Lellis ha già trovato un nuovo amore? Non resta che attendere ulteriori sviluppi. E chissà, magari usciranno allo scoperto, oppure lei interverrà per mettere a tacere le voci.

