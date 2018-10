Alfonso Signorini è un giornalista, scrittore e conduttore radiofonico e televisivo. Nato da un’umile famiglia, con padre impiegato e madre casalinga, Alfonso Signorini si laurea in Lettere classiche, specializzazione in Filologia medievale, e esordisce nel mondo del lavoro come professore di italiano, latino, greco, storia e geografia al Liceo classico Leone XIII di Milano. Gran parte del suo successo è dovuto alle numerose collaborazioni giornalistiche con varie testate, in particolar modo per quanto riguarda articoli di cronaca rosa e di gossip. La prima apparizione sul piccolo schermo di Alfonso Signorini arriva nel 2002, quando siede tra gli ospiti fissi di ‘Chiambretti c’è’, programma in onda su Rai 2. L’anno successivo invece è tra gli opinionisti del reality ‘L’isola dei famosi’. Alfonso Signorini è stato opinionista del Grande Fratello dal 2008 al 2012 e dell'Isola dei Famosi dal 2015 al 2016, dove non mancano mai momenti di grandi ilarità con Mara Venier, collega e grande amica. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2010, ha invece condotto il suo primo programma televisivo: Kalispera, l'anno successivo è stato al timone de La notte degli chef, ma la trasmissione non ha riscosso molto successo. Ha condotto Una Serata Bella - Per te, Gianni! e Una Serata Bella - Per te, Mogol!. Ha lavorato a Radio Monte Carlo, conducendo il programma Alfonso Signorini Show, ed è stato anche il protagonista della video-clip Alfonso Signorini (Eroe Nazionale): una canzone di Fedez, questa, dedicata proprio all'esperto di gossip. La vita di Alfonso Signorini , precisamente nel 2011, ha avuto un brutto stop. Professionalmente era all'apice del successo, dirigeva due giornali ed era in televisione con ben tre programmi, ma per lui la vita aveva in serbo un bruttissimo 'scherzo'.

In quell'anno Alfonso Signorini ha infatti scoperto di essere malato di leucemia e ha perso l'adorata mamma. "Mi è costato tantissimo scrivere della malattia nel libro, l'ho confinata in poche righe. - aveva raccontato a Verissimo .- Grazie al cielo sono fuori pericolo anche se dovrò curarmi per il resto della mia vita. Sono stato un uomo fortunato: non ho avuto bisogno di trapianti e ho reagito molto bene alle cure". "Era un periodo complicato: facevo programmi in tv tra 'Verissimo', 'Kalispera' e il 'Grande Fratello', la radio alla mattina e nel frattempo dirigevo due giornali mentre mamma stava morendo. Dopo le dirette facevo la notte in ospedale da mia mamma e poi alle sei del mattino andavo in radio. Non ho fatto bene i conti sulla mia resistenza e la vita poi mi ha chiesto di pagare pegno".

La vita privata di Alfonso Signorini, paradossalmente, è lontana dalla luce dei riflettori del mondo del gossip. Lui, re della cronaca rosa, sa come evitare di far sapere a tutti i suoi “incontri amorosi”. Diversi anni fa ha confessato di essere omosessuale e di aver a lungo convissuto con Paolo Galimberti, membro del Senato per il Popolo della Libertà. Alfonso Signorini è nato e Milano il 7 aprile 1964, è alto un metro e 77 centimetri e pesa 70 chili.

