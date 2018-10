‘’Io e lei, quel bacio…’’. Sabrina Ferilli senza freni. La bomba-hot davanti a tutti

Sabrina Ferilli continua il suo giro promozionale per il nuovo film che la vede recitare al fianco di Sergio Castellitto ma il discorso durante l'intervista a Che tempo che fa è finito su uno strano quanto hot aneddoto. In particolare, la bella attrice ha rivelato qualcosa che è avvenuto dietro le quinte del film "Io e lei" che l'ha vista recitare al fianco di Margherita Buy. “Per toglierci dall’imbarazzo abbiamo bevuto una bottiglia di grappa in due”, svela l’attrice. “Abbiamo iniziato a girare la scena verso le 19 e non si staccava più, non so se per colpa dell’alcool o se effettivamente ci aveva preso gusto. Era un bacio che si poteva interrompere prima, invece Margherita l’ha mandato avanti parecchio”. Recentemente Sabrina Ferilli è stata protagonista del film “Ricchi di fantasia”, del regista Francesco Miccichè, che è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 27 settembre. In questo film, dove per la prima recita accanto all’attore Sergio Castellitto, la Ferilli interpreta un’ex cantante fallita, amante del co-protagonista. (Continua a leggere dopo la foto)



La sua vita è scandita da una relazione poco soddisfacente e da una carriera artistica mai partita che la costringe a vivere in condizioni economiche disagiate. Il regista ha volutamente mantenuto i nomi di battesimo dei protagonisti, quindi Sabrina e Sergio, per dare maggiore naturalezza e spontaneità sul set. In un’intervista, durante la promozione del film, l’attrice ha dichiarato che Castellitto è il miglior partner maschile con cui abbia mai lavorato, elogiando la sua professionalità e le sue capacità di interpretazione.

Una commedia sulla normalità di essere una coppia omosessuale. Io e lei di Maria Sole Tognazzi (nelle sale dal 1° ottobre) racconta, appunto, la storia quotidiana di due lei, Marina e Federica, interpretate da Sabrina Ferilli e Margherita Buy. Due donne diverse: Marina (Ferilli) è da sempre gay, Federica (Buy) invece arriva da una relazione con un uomo (Ennio Fantastichini), da cui ha avuto un figlio (Domenico Diele). Poi, le è caduto addosso il fulmine imprevisto di Marina, ma dopo cinque anni di relazione qualcosa tormenta ancora Federica.

L’incontro con un amico, di cui si era invaghita in passato, metterà in crisi il rapporto con Marina, ma soprattutto il rapporto con se stessa. ‘’È un film politico certo – aveva sottolineato Sabrina Ferilli - perché qui abbiamo a che fare con la rivendicazione dei diritti di persone alle quali non viene riconosciuto il fatto di essere coppia, il matrimonio o la possibilità di assistere il proprio compagno se in ospedale. Questo è un problema politico’’.

