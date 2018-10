Bomba di gossip al Grande Fratello Vip 3: Stefano Sala e Benedetta Mazza sarebbero stati insieme prima di entrare nella casa del reality show! A spifferare tutto è stato lo stesso Stefano. Diversi telespettatori della diretta trasmessa su Mediaset Extra hanno riportato infatti in rete alcune dichiarazioni del modello. Sala e la Mazza in questi primi giorni hanno mostrato un ottimo feeling. Certo, non sono gli unici che nella casa del Grande Fratello Vip stanno facendo drizzare le antenne a chi fa parte del mondo del gossip. Per esempio, un altro soggetto molto 'curioso' da questo punto di vista è Francesco Monte che ha dato della bellissima a Martina Hamdy e spezzato 'il cuore' a Giulia Salemi e Silvia Provvedi. (Continua a leggere dopo la foto)



Un altro personaggio che si sta facendo parecchio apprezzare in questi primi giorni di Grande Fratello Vip 3 e che potrebbe mettere carne al fuoco per il mondo dei gossippari è Walter Nudo che sta conquistando tutte le 'donne'a suon di massaggi e complimenti. Anche se lui ha già ammesso di non aver alcuna intenzione di intraprendere una storia d'amore. Ma torniamo al caso Sala - Mazza, perché i particolari sono alquanto interessanti...

In particolare, Stefano avrebbe spiegato che i due si sarebbero trovati a dormire insieme, ma lui era ubriaco e si è addormentato subito. Al mattino dopo, poi, si sarebbe svegliato 'molto felice' e avrebbe provato ad avvicinarsi a lei per fare qualcosa. Lei, però, lo avrebbe bloccato ricordandogli che doveva prendere il treno per Roma, così si è alzata e lo avrebbe invitato ad accompagnarla alla porta. Sala, non potendosi alzare, l'ha fatta andare via da sola. Lui la racconta così: "Circa un anno e mezzo fa sono andato a fare una serata a Milano, e sono rimasto a dormire a casa di un’amica. Avevamo bevuto qualche bicchiere in più quindi ero abbastanza alticcio, e quando siamo rientrati a casa mi sono addormentato subito. La mattina dopo mi sono svegliato ‘molto felice’, ehm insomma lo sapete come ci svegliamo noi uomini al mattino (ride, ndr). Insomma siamo nel letto insieme, ci avviciniamo, ci facciamo due coccole, due abbracci, ci stavamo avvicinando per fare qualcosa, ma poi lei mi ha bloccato ricordandomi che doveva prendere il treno! A quel punto lei si è alzata e mi ha detto ‘Dai accompagnami alla porta’, ma io non mi potendomi alzare per evidenti motivi non l’ho accompagnata ed è finita così. E sapete chi era la ragazza? Benedetta Mazza!"





L'indiscrezione su un presunto flirt tra i due era già stata lanciata dal settimanale 'Spy' in edicola venerdì 28 settembre. Oggi la conferma da parte di Stefano Sala mentre Benedetta Mazza, al momento, non ha ancora commentato la vicenda.

