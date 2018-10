Torna il trono classico di Uomini e Donne e il mese di ottobre parte subito forte con Mara Fasone e Teresa Langella assolute protagoniste. Ma qual è il motivo del loro litigio? La tronista siciliana non ha mai nascosto di essere incuriosita da Luigi Mastroianni. In diverse occasioni ha lasciato intendere che avrebbe desiderato approfondire la sua conoscenza, a patto che abbandonasse il trono. Il dj siciliano, ancora scottato dal caso Sara Affi Fella, ha deciso di concentrarsi sulle sue corteggiatrici. Nel giro di pochi giorni, Mara Fasone ha fatto la stessa proposta ad Andrew, già noto per aver preso parte a Temptation Island. Teresa Langella, d'altro canto, non tollera il suo atteggiamento, dunque le ha consigliato di scendere dal piedistallo. Ed è qui che è scoppiato il patatrac. (Continua a leggere dopo la foto)



Mara Fasone e Teresa hanno avuto un acceso diverbio proseguito dietro le quinte di Uomini e Donne. La Langella, infatti, in studio ha espresso il suo pensiero su Andrew: non crede che sia la persona decisa che Mara dice di volere accanto. Teresa, inoltre, si è sfogata pesantemente con la redazione accusando, senza peli sulla lingua e con grande schiettezza, la tronista siciliana. (Continua a leggere dopo la foto)

"È una ragazza altezzosa e arrogante. - ha detto la Langella parlando di Mara Fasone - Non sta costruendo nulla con i ragazzi perché il suo obiettivo è solo apparire. Abbiamo la possibilità di fare più conoscenze contemporaneamente e lei cosa fa? Manda tutti a casa ed esce solo con uno di loro o contatta altri esterni al programma". E ancora: "Siamo qui per trovare l'amore, ma credo che lei abbia altri fini, come la popolarità". Queste sono state le parole della Langella sulla sua collega che hanno fatto perdere le staffe a Mara Fasone. (Continua a leggere dopo la foto)



Infatti, dietro le quinte di Uomini e Donne tra Mara e Teresa sarebbe successo di tutto. Secondo il blog specializzato Il Vicolo delle News, le due sarebbero quasi arrivate alle mani durante la registrazione della puntata, obbligando alcuni tra autori e collaboratori di Maria De Filippi a intervenire in studio per separare le ragazze prima che la situazione degenerasse..

