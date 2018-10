È successo dietro le quinte. Asia Argento dopo l’intervista… Spunta fuori ora

Un fiume in piena e una valle di lacrime ma Asia Argento vuole avere giustizia e a Non è l'Arena, ospite di Massimo Giletti, si presenta agguerrita e pronta a vuotare il sacco su quella che è la sua verità. Il conduttore di La7 ringrazia perché, grazie all'ospitata della figlia di Dario, porta a casa un successo importante in termini di share e fa uno sgarbo alla Rai: battuto Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Ma torniamo al caso Argento. Cosa ha rivelato di tanto importante a Non è l'Arena? La denuncia per #MeToo l'ha esposta oltremodo, lo riconosce anche: "Lo sapevo che avrei fatto la kamikaze ma era necessario perché quello che facevano le colleghe non era la ribellione politica di cui c’era bisogno".

Asia Argento ammette di aver pensato: "Che non avrei più lavorato, ma avevo sentito tante donne da ottobre a maggio che mi raccontavano abusi sessuali, ero sconvolta. In privato un’attrice mi ha chiamata, ma non dico il suo nome, volevano che firmassi una lettera ma era una lettera di babbo natale, non si cambia il sistema senza fare i nomi". (Continua a leggere dopo la foto)



Alla denuncia di Weinstein, però, fa seguito l'accusa di Jimmy Bannett delle ultime settimane. Asia, nello studio di Giletti, provata e addolorata, spiega la sua versione dei fatti: "Mi hanno dato della pedofila... vi rendete conto?!" esclama incredula e ferita. "(...) Gli ho proposto un piccolo ruolo per recitare in un film indipendente è lì che si illuminò e ci abbracciammo: lui, con ormoni da ragazzo, è impazzito". Talmente tanto, secondo la versione di Asia Argento, che Jimmy ha preso l'iniziativa. Ed è qui che i dettagli diventano 'scottanti'... (Continua a leggere dopo la foto)

Asia Argento racconta: "Mi è saltato addosso mi ha messo di traverso sul letto, ha fatto quello che doveva fare senza preservativo, sarà durata due minuti... come un coniglio... io gli ho detto come ti è venuta questa cosa, eri il mio sogno, e si è fatto questo selfie... io non ho reagito perché era impensabile, tutto pensavo tranne che questa cosa". L'ultima parte di programma è dedicata all'Asia Argento di oggi, fatta fuori da X-Factor nonostante il volere del pubblico: "Vorrei tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita, perché i miei figli sono fieri di me, perché l’Italia mi vuole e perché non ho fatto nulla di ciò di cui vengo accusata". (Continua a leggere dopo la foto)



Dopo la lunga e intensa intervista con #MassimoGiletti @asiaargento lascia lo studio di #nonelarena. Vi aspettiamo domenica prossima, 20:30 @La7tv pic.twitter.com/GTJ97k7zD1 — Non è l'Arena (@nonelarena) 30 settembre 2018

"Sono convinto che sia un errore assoluto togliere Asia da X Factor" ha tuonato Massimo Giletti. E con lui sono d'accordo anche gli altri tre giudici, specie Fedez che nei giorni scorsi si è esposto. Una puntata scoppiettante di Non è l'Arena si è conclusa così, con Asia Argento che dietro le quinte ha avuto un crollo totale. Dal video postato sui social dalla pagina Twitter del programma di La7, infatti, si vede Asia 'arrancare' e camminare in modo scomposto prima di crollare, in un pianto a dirotto, tra le braccia di Massimo Giletti...

