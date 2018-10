Paura in diretta: Loredana Bertè si accascia di colpo mentre canta. Panico generale

Incidente in diretta per Loredana Bertè che, durante la seconda puntata di Che tempo che fa, è caduta rovinosamente sul palco. Il pubblico è rimasto sconvolto dalla caduta della Bertè che era stata invitata da Fazio, tra le altre cose, anche per presentare la sua nuova canzone "Maledetto Lunapark". Si tratta di un singolo tratto dal suo nuovo album che è appena uscito. Mentre cantava e si muoveva scatenata, la Bertè all’improvviso si è accasciata a terra. In studio è calato il gelo. Ovviamente tutti si sono spaventati. Anche perché la Bertè non si muoveva e non si riusciva a muovere. I musicisti sono subito corsi ad aiutarla eppure Loredana sembrava veramente in difficoltà. Sono stati momenti davvero difficili e anche Fazio non sapeva bene cosa dovesse fare. Visto che non riusciva ad alzarsi, la Bertè è rimasta per terra, stendendosi e continuando goffamente con l'esibizione in playback. Dopo l’esibizione è arrivato sul palco Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto. Continua a leggere dopo la foto

I due conduttori le hanno chiesto cosa fosse successo e hanno spiegato di aver creduto che quanto accaduto facesse parte della scena. Solo allora la Bertè ha spiegato di essersi fatta male. La Littizzetto, a quel punto, l’ha abbracciata e l’ha baciata per consolarla. Fazio, però, preoccupato per le condizioni di salute della cantante, le ha detto più volte di andare a riposare ma la cantante non ha voluto sentire ragioni. E si è esibita di nuovo. Era andata da Fazio per far ascoltare a tutti il suo disco e voleva portare a termine la missione. Continua a leggere dopo la foto

La seconda volta, però, si è esibita poggiandosi su uno sgabello. Ma alla Bertè non è andato giù quell’incidente e, alla fine dell’esibizione ha detto la sua: la sua certezza è che qualcuno le abbia gufato, per questo l’esibizione non è andata come avrebbe dovuto. Fazio, per sdrammatizzare e non farle sentire troppo il peso dell’incidente, ha detto una cosa simpatica che ha fatto tornare il sorriso alla cantante. Continua a leggere dopo la foto

"Anche io faccio così quando mi alzo dal letto la mattina e sono contento che succeda anche alle star!” ha detto ironico. Ovviamente la caduta della Bertè è diventata virale sui social: le immagini e il video della caduta sono stati postati e condivisi in rete alla velocità della luce. E voi avete visto la scena in diretta?

