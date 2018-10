Lory Del Santo, verità choc. Non c’era al funerale del figlio? Cosa è successo davvero

Il Grande Fratello Vip è iniziato da una settimana (e qualche ora) ma il momento clou del reality non è ancora arrivato. Di che parliamo? Ovviamente dell’ingresso di Lory Del Santo nella casa. Come rivelato da Federica Panicucci a Mattino Cinque, tanti indizi fanno pensare che la showgirl che da poco ha perso il figlio Loren entrerà nella casa nella diretta del primo ottobre 2018. Ovviamente l’ingresso nella casa della Del Santo in un momento tanto delicato della sua vita ossia poco dopo aver perso un figlio che a 19 anni si è tolto la vita, ha fatto parecchio discutere. Secondo molti è inconcepibile che una madre che soffre riesca a fare una cosa come il Grande Fratello Vip. Eppure la showgirl ha detto più volte di avere bisogno di tornare alla normalità. Mediaset attraverso un comunicato stampa ha fatto sapere che nel corso della seconda puntata del reality l’attrice spiegherà al pubblico “le motivazioni della decisione presa in merito alla sua partecipazione al programma”. Continua a leggere dopo la foto

E quindi ormai non ci sono dubbi: Lory Del Santo andrà al Grande Fratello Vip. Nonostante tutto e tutti. E racconterà a Ilary Blasi e Alfonso Signorini i motivi del suo ingresso. "Ho chiesto di fare lo stesso questa esperienza – ha detto la Del Santo dopo il suicidio del figlio - Credo che la Casa del Grande Fratello sia l'unico posto in cui possa sentirmi protetta. Potrebbe essere una terapia. Il fatto che ci sia un confessionale, per parlare in ogni momento con qualcuno, può farmi bene", aveva aggiunto intervistata da Verissimo.

La cosa che più aveva fatto discutere non era tanto l'aver deciso di partecipare comunque al Grande Fratello Vip, ma il fatto di non aver partecipato al funerale del figlio per evitare di essere squalificata dal reality. Questa cosa aveva indignato profondamente il pubblico. Il giornalista Antonello Piroso su Twitter aveva scritto: "Il 29/8 ricevo whatsapp: 'Figlio più piccolo di Lory Del Santo suicida a Los Angeles. Lo dice la di lei sorella. Lory non va a funerali per paura di esclusione dal Grande Fratello Vip'. Lory ora: 'Avevo deciso di non partecipare, invece al GF ci vado come terapia'. "Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo".

Ora, però, viene fuori la verità. A parlare – in una lettera inviata a Domenica Live - è Marco Cucolo, fidanzato da tre anni della showgirl: “Scrivo per difendere Lory da ingiuste accuse che negli ultimi giorni sono girate sul web. Non c’è stato per volontà di Lory nessun funerale ma qualcosa di diverso che eventualmente vi spiegherà lei. Appena ha saputo della notizia ha chiamato la produzione del Grande Fratello per avvisare che non avrebbe più potuto partecipare alla trasmissione a causa di un lutto familiare avendo precedentemente già firmato il contratto. Mi dispiace molto che si scrivano cose inventate perché possono ferire e costringono le persone a difendersi”. Anche il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti ha confermato: “Non ci sono stati i funerali ma una cosa diversa, molto intima e privata. Ha vissuto un mese al buio, nel letto. Prima di accettare ha incontrato gli specialisti della produzione e vuole vivere questa esperienza come una terapia”.

