Disastro in diretta. Luciana Littizzetto, che figuraccia davanti a tutti

A Luciana Littizzetto va dato un merito: è forse stato il primo personaggio televisivo degli anni duemila in grado di poter vantare i cosiddetti 'haters' sui social. Da quando Facebook è entrato in pianta stabile nella vita quotidiana della nostra società, infatti, la comica e spalla di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" è sempre stata vittima di pesanti insulti da parte dell'arena social. Come se non bastasse, ad accentuare un'opinione tutt'altro che lusinghiera nel corso degli anni ci ha pensato il Festival di Sanremo e i presunti cachet milionari. Insomma, quando si parla di Luciana Littizzetto l'opinione pubblica si spacca sempre in due. Epperò c'è un dato inconfutabile: in qualità di spalla di Fabio Fazio la torinese continua a funzionare bene. (Continua a leggere dopo la foto)



Anche in questa stagione di Che tempo che fa, in onda ogni domenica su RaiUno, Luciana Littizzetto sa come far parlare di sé. Per esempio, in occasione della prima puntata ha fatto un appello al mondo dei social: "Si sposano tutti, e io niente. Sono la figlia della serva. Ma vi sembra possibile? Eppure sono ancora una gnocca da paura. Se a casa c’è qualcuno che volesse sposarmi, sono disponibile. Mandatemi una vostra foto a #chetempochefa e decido" ha ironizzato Luciana Lettizzetto. (Continua a leggere dopo la foto)

A Luciana Littizzetto di certo non manca il senso dell'ironia. Tant'è che nell'appello social per la ricerca del marito si è descritta come: "Una signora di scintillante mezza età. Abbastanza alta, abbastanza magra e abbastanza intelligente. Sono fatta di carni ancora sode e poppe originali anni ’70. Tutta in vera pelle, senza inserimenti di materia plastica...". Intanto, in occasione della seconda puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 30 settembre, Luciana ne ha combinata un'altra delle sue: una 'simpatica' gaffe che ha creato forte imbarazzo in studio. La Littizzetto anche ieri ha continuato a mostrare foto di possibili mariti sotto all'hashtag #chemaritochefa. Tra le immagini, anche quelle delle mogli che vogliono liberarsi dei loro rispettivi mariti. (Continua a leggere dopo la foto)



Retwittate il video per svegliare il vostro uomo che dorme davanti la tv!#chemaritochefa #chetempochefa @lucianinalitti pic.twitter.com/4nBBXBU4B1 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 30 settembre 2018

Ed è qui che arriva la 'terribile' gaffe con lo sketch fallito. Nel tentativo di aiutare le donne il cui marito si addormenta sul divano, Luciana Littizzetto ha chiesto a chi lavora dietro le quinte una trombetta da stadio da suonare in diretta per svegliare gli uomini appisolati. Tutto facile, no? Beh, prima la Littizzetto non ha trovato il pulsante della trombetta. Poi, l'ha smontata involontariamente... proprio quando era riuscita ad attivarla!

