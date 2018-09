Nadia Toffa e Le Iene: il gran ritorno. Finalmente, dopo mesi di assenza, la conduttrice televisiva riprende il suo posto dietro il bancone del programma più seguito di Italia 1. Certo, lo fa in quella che è stata senza ombra di dubbio la settimana più complessa e difficile - a livello umano e di rapporto con l'opinione pubblica - da quando le è stato diagnosticato il cancro. L'imminente uscita del suo libro biografico, Fiorire d'Inverno, l'ha portata a riprendere in mano a tempo pieno i suoi profili social. Sentirsi accusata di voler lucrare sulla malattia l'ha mandata su tutte le furie e Nadia, evidentemente, non è riuscita a far passare i messaggi coi filtri giusti. Anche perché associare il termine 'dono' al tumore non è stata una scelta poi tanto azzeccata. Ma insomma, la Toffa ha fatto mea culpa ma anche cercato di spiegare meglio la sua posizione e tutto è rientrato. (Continua a leggere dopo la foto)



Inoltre, sempre nel corso dell'ultima settimana Nadia ha postato sui social un indovinello non proprio 'nuovissimo'. Ma a far preoccupare concretamente il popolo di Facebook e Instagram è stata la foto che ritrae la Toffa visibilmente 'incupita' e secca con lo sguardo quasi spento. Oggi, invece, a Le Iene, sembra essere più raggiante: parrucca in testa e volto un po' gonfio, Nadia Toffa torna alle Iene, come conduttrice, e non si sofferma a lungo sulle sue condizioni di salute e nemmeno sulle polemiche per il suo libro. (Continua a leggere dopo la foto)

Al suo fianco in questa prima puntata Matteo Viviani, Giulio Golia e l'esordiente Filippo Roma. Gli applausi, manco a dirlo, sono principalmente per lei, che mostra un certo entusiasmo per questo emozionante ritorno in trasmissione: "Son felice di essere qua con voi, e con loro. Sono felice di essere qua". Le tre Iene che la affiancano la abbracciano stretta e le danno il bentornato, non perdendosi in fronzoli e lanciando il primo servizio della stagione. Ma come sta Nadia Toffa? Sulle sue condizioni di salute ha fatto 'chiarezza' lei oggi con un'intervista al Corriere della Sera: "Il mio bollettino medico è in costante aggiornamento, ma torno a Le Iene per fare altro, non per parlare del mio stato di salute". (Continua a leggere dopo la foto)



Infine, ribadisce la sua posizione: "Non sono stata chiara: per me non è il cancro a essere un dono, ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori. Ho cercato di trasformare quest’accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci", ha spiegato in una intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera, dove ha ribadito l’importanza delle terapie mediche dalla chemio alla radioterapia.

