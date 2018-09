Asia Argento è un fiume in piena a Non è l'Arena: ospite nel salotto di Massimo Giletti, su La7, l'attrice e figlia d'arte ne ha per tutti. Scoppia in lacrime, si dimena, 'prega' i vertici di X-Factor affinché possa tornare lì dove le compete (con gli altri tre giudici che stanno spingendo fortissimo in questa direzione, ndr.). Asia Argento così si è vista poche volte: totalmente a nudo. Ma non senza vestiti, bensì spoglia di tutta sé stessa. Iniziando dal caso Weinstein che dallo scorso settembre 2017 l'ha portata alla ribalta: prima come paladina del movimento #MeToo, poi con le gravissime accuse di 'pedofilia'. "Farrow sul NYT ha scritto falsità, non vivevo con Weinstein, non sono mai andata a cena né ho mai dormito o vissuto con lui come Farrow ha scritto in un capitolo, ecco come il giornalismo può rovinarti. E non ho mai lavorato più con lui dopo lo stupro". Asia Argento, incalzata da Massimo Giletti, racconta: "Mi è saltato addosso, non è nemmeno un adone, come si vede da questa foto. Ho sentito che mi ha rubato la mia innocenza, di ragazza, in quel senso lui ha vinto".

C'è chi l'accusa di aver posato con Weinstein sorridente: "Ad ogni prima dei miei film, a Toronto a Cannes a Venezia, si presentava con il suo fotografo, lui sapeva a chi aveva fatto violenza, era scaltro, e chiamava il suo paparazzo per immortalare una foto sorridente con la vittima. Era una specie di stalker che si presentava di notte alla porta: un orco, io avevo anche paura. Mi ha offerto gioielli, una pelliccia, un appartamento, ho sempre detto di no".



Poi la denuncia per #MeToo. Un movimento che ha esposto oltremodo Asia Argento: "Lo sapevo che avrei fatto la kamikaze ma era necessario perché quello che facevano le colleghe non era la ribellione politica di cui c'era bisogno. Ho pensato che non avrei più lavorato, ma avevo sentito tante donne da ottobre a maggio che mi raccontavano abusi sessuali, ero sconvolta. In privato un'attrice mi ha chiamata, ma non dico il suo nome, volevano che firmassi una lettera ma era una lettera di babbo natale, non si cambia il sistema senza fare i nomi".

Ma è sul caso Bennett che Asia Argento si sbizzarrisce e rivela particolari anche... 'hot'. Prima spiega che: "Non sapevo che fosse minorenne, pensavo fosse diciottenne perché me lo aveva anche detto. Non è vero ci fosse un accompagnatore, è salito da solo e aveva anche sbagliato ascensore, lo vedo ed è entrato un uomo, ecco perché gli ho preso il viso sì quello è vero, perché aveva la barba, non lo riconoscevo. Aveva sguardo vitreo, come tanti ragazzi che dopo i 13 anni non lavorano più, problemi con i genitori, li ha anche denunciati, mi ha messo tristezza. Gli ho proposto un piccolo ruolo per fare un ruolo in un film indipendente è lì che si illuminò e ci abbracciammo: lui, con ormoni da ragazzo, è impazzito". Talmente tanto, secondo la versione di Asia Argento, che Jimmy ha preso l'iniziativa: "È difficile raccontare, rido ma è anche una cosa traumatica. Questo mi ha congelata mi è saltato addosso mi ha messo di traverso sul letto, ha fatto quello che doveva fare senza preservativo, sarà durata due minuti... come un coniglio... io gli ho detto come ti è venuta questa cosa, eri il mio sogno, e si è fatto questo selfie... io non ho reagito perché era impensabile, tutto pensavo tranne che questa cosa".



La puntata di 'Non è l'arena' finisce con Asia Argento in una valle di lacrime: "Vorrei tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita, perché i miei figli sono fieri di me, perché l’Italia mi vuole e perché non ho fatto nulla di ciò di cui vengo accusata". "Sono convinto che sia un errore assoluto togliere Asia da X Factor" ha tuonato Massimo Giletti mentre lei continuava a piangere, "chi deve decidere che ci pensi bene" ha ribadito facendo poi il nome dell’amministratore delegato, Andrea Zappia.

