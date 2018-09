La dedica di Mara Venier a Renzo Arbore: imbarazzo a Domenica In

Puntata scoppiettante a Domenica In: ospite in studio di Mara Venier l'ex compagno Renzo Arbore. Uno dei miti della televisione italiana ha commosso il pubblico di RaiUno grazie alla sua storia, toccante, con la compianta Mariangela Melato. L’attrice italiana è morta nell’anno 2013 e ancora vive nel cuore del cantante che, ospite a Domenica In, fa indietro nel passato. In particolare, a colpire il pubblico è il bellissimo gesto di Mara Venier: la conduttrice, ex compagna di Arbore, mostra a quest’ultimo una foto di Mariangela. A rendere speciale il tutto ci pensa una frase inaspettata della Venier: "Ecco il grande amore della tua vita!". Arbore, che appare visibilmente commosso, chiede al pubblico di non continuare ad applaudire: il cantante è abbastanza emozionato e non riesce neppure a proferire parola. La Venier, capito il momento, decide di non proseguire con questo discorso e per 'superare' il momento si lancia sul cantante dandogli due baci sulle guance. (Continua a leggere dopo la foto)



Il ricordo, nel salotto di Domenica In, va anche al compianto Gianni Boncompagni: "Ero un ragazzo timidissimo quando sono partito da Foggia con la 500, devo molto a Gianni Boncompagni. Ci compensavamo, io ero timido e lui intraprendente, goliardico. Gianni mi manca moltissimo, gli raccontavo e gli facevo ascoltare le cose più belle che abbiamo fatto". Ma non solo ricordi tristi in studio, a Domenica In! (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Renzo Arbore, infatti, ha inaugurato, in un certo senso, la carriera di Mara Venier sul piccolo schermo, essendo stato il suo primo ospite nella sua prima Domenica In condotta da lei ormai nel lontano 1993. E così, la zia d'Italia ha quindi affermato che il suo ex compagno è stato fondamentale per l’avvio del suo lungo e glorioso percorso nel piccolo schermo, grazie ai suoi preziosi consigli e al suo appoggio. Mara ha ricordato che quando aveva iniziato a condurre il fortunato rotocalco domenicale di RaiUno lui le aveva consigliato: "Di entrare in studio senza trucco e con i capelli raccolti". Piccoli riguardi che le hanno fatto guadagnare il titolo di signora della domenica pomeriggio. (Continua a leggere dopo la foto)



Mara Venier a Domenica In ha colto l'occasione per lasciarsi andare a complimenti mai velati per il suo ex fidanzato, Renzo Arbore. Il famoso conduttore, al cospetto di Mara ha ricambiato con i suoi soliti modi gentili, incoronandola come regina della domenica: "Così ti chiamò Beniamino Placido allora, e lo sei ancora oggi!".

Leggi anche:

“Cotta persa di te…”. Renzo Arbore ‘umiliato’: che confessione di Mara Venier! Ecco di chi si tratta

fbq('track', 'Gossip');