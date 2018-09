Lorenzo Crespi è ormai un vero e proprio habitué del salotto di Barbara d'Urso. E oggi, a distanza di mesi, l'attore di 'Gente di Mare' è tornato negli studi di Domenica Live. Ne è passata di acqua sotto i ponti negli ultimi dieci anni per l'attore messinese: dal successo degli impegni sui set televisivi e cinematografici alla 'fame' dichiarata dallo stesso Crespi. A rendere più amaro il suo presente è una brutta malattia che lo ha colpito nel 2010: il brutto male lo ha costretto ad abbandonare gran parte dei lavori e a limitare la sua presenza in tv. Lo scorso aprile aveva rivelato, proprio nello studio di Barbara d'Urso: "Non sono povero, ho abbastanza soldi per vivere bene. In questa casa le utenze non sono intestate a me, ma a chi mi ha affittato casa". (Continua a leggere dopo la foto)



E sempre nello studio di Barbara d'Urso, lo scorso aprile, si era lasciato andare a uno sfogo senza precedenti: "Io vivo per Mia Martini, per Luigi Tenco, per chi non ce l’ha fatta. Vivrò per distruggere chi riduce la gente in questo stato". L’ingiustizia del suo trattamento viene ribadito ancora oggi, sempre ospite di Carmelita e continua ad annunciarsi come: "La persona più onesta d’Italia". Ma oggi l'attore messinese si è lasciato andare a uno sfogo senza precedenti. (Continua a leggere dopo la foto)

A Domenica Live volano insulti e parole pesantissime: una "rissa" verbale con protagonisti Karina Cascella e, appunto, Lorenzo Crespi. L’attore, in collegamento video, per raccontare le sue difficoltà, viene attaccato dall’opinionista, che contesta le richieste di aiuto, dopo anni di grandi guadagni. Immediata la replica, e il dialogo si fa progressivamente più violento. "Fatti vedere dallo psicologo" gli suggerisce Karina Cascella. "Tu trovati un lavoro", replica Crespi. E aggiunge: "Tu non puoi commentare alcun artista, tu sei il nulla". Ancora, «a livello artistico tu sei un essere inutile». Crespi poi attacca pure Roberto Alessi, tra gli ospiti in studio. "Io con gli artisti parlo, con te - dice alla Cascella - e Roberto Alessi no". (Continua a leggere dopo la foto)



Katerina Cascella non manda giù le offese di Lorenzo Crespi: "Stai delirando. Non ci vuole un medico per capire che stai male e non sei normale". Nuove polemiche scoppiano per le successive affermazioni di Crespi: "Stai in mezzo al pubblico della De Filippi, lì stai bene". Crespi, richiamato da Barbara D'Urso, torna parzialmente sui suoi passi: "Amo Maria De Filippi, questo non vuol dire che io debba amare anche il suo pubblico... intendo i suoi opinionisti". La lite si chiude con toni sempre più alti e parole forti. Per coronare il tutto un sonoro 'vaffa' con Barbara d'Urso estremamente imbarazzata...

