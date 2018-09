Terza puntata di Domenica In e questa volta Mara Venier chiama in suo aiuto non più Romina Power bensì Al Bano Carrisi. Il Leone di Cellino San Marco si racconta nello studio Rai tra battute, aneddoti del passato, simpatici ricordi e qualche rivelazione che coinvolge la zia d'Italia. Dai primi anni a Cellino San Marco fino al grande salto nella città di Milano. Comincia così il racconto di Albano ospite del salotto televisivo di Mara Venier. Un grande salto quello intrapreso dal cantante che per inseguire il sogno di una vita ha lasciato la sua terra d’origine nonostante il parere contrario di mamma Iolanda: prima del successo Al Bano ha fatto innumerevoli lavoretti, dal cameriere al muratore. Proprio nel ristorante dove lavorava come cameriere conosce Marinella, il suo primo amore, una giovane ragazza che ancora oggi ricorda con grande affetto. Raggiunto il successo con “Nel sole”, il cantante ha raccontato essere poi tornato nel ristorante come aveva promesso al proprietario. (Continua a leggere dopo la foto)



Non solo cantante, ma anche attore agli inizi per Al Bano: "Mi costrinsero a fare l'attore" spiega nello studio di Mara Venier. Poi una clip con una carrellata di alcuni suoi film: da "Nel sole", "I promessi sposi" e "Mezzanotte d'amore". "Ho ricordi bellissimi, tra cui l'incontro con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia" racconta Al Bano ricordando la sua fase d'attore.

Al Bano, comunque, in quei tempi è sempre stato circondato da belle donne. Alcune storie passeggere. Poi l'arrivo di Romina Power. Lei è stata diversa, come spiega a Mara Venier: "All'inizio non m'interessava. Era bella, sì, ma la bellezza deve combinarsi con altro. Mi sono innamorata di lei vedendola lavorare a maglia, scrivere, stare in disparte sul set...". E lui, come l'ha conquistata? "Con i vasetti di melanzane sott'olio". E ancora, parlando di Romina Power: "È sempre stata una grande umorista, sin da ragazza. Fa parte dello stile di vita americano. Andando con lo zoppo...". S'impara a zoppicare. Fino a quando sei stato con lei? "Aspetta che faccio due conti e te lo dico" scherza Carrisi con Mara Venier.



Ma proprio durante il periodo burrascoso intercorso tra la Power e il Leone di Cellino San Marco sarebbe potuta entrare in gioco la zia d'Italia. Sì, proprio Mara Venier che oggi, per la prima volta, fa una piccante rivelazione. E in studio c'è anche il suo storico ex, Renzo Arbore! Quando lei stava ancora con il cantante 'foggiano', Al Bano viveva il momento critico con Romina Power subito dopo la separazione, Mara ha ricordato che i due erano a Sanremo e lei ha confidato ad alcuni autori, con cui si trovava al bar, che aveva un debole proprio per Carrisi. "Ma ti piacevo come cantante" chiede lui, mentre Mara ridendo replica :"No, mi piacevi proprio come persona, ma tu non mi filavi avevi sempre il broncio".

