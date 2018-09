Uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 3 in questi primi giorni di reality-show è senza dubbio Valerio Merola. 'Merolone' - questo il suo soprannome all'interno del mondo dello spettacolo - è un conduttore televisivo molto in voga soprattutto negli anni '80 e '90. Ma perché questo 'appellativo'? Il nomignolo di Merola nasce negli anni 90. Dopo avere presenziato praticamente ovunque in tv per circa un decennio, la sua carriera conobbe un periodo di leggero declino. Era il 1996 quando Merola fu accusato di violenza sessuale e sodomia da tre donne. Il caso, come riporta la stampa dell’epoca, finì in tribunale. La prima ad accusare Y.M., 15enne all’epoca dei fatti, raccontò di essere stata stuprata e sodomizzata dal presentatore nel settembre del 1991. Fatima M., 17enne, si accodò a quella denuncia raccontando di essere stata sottoposta allo stesso trattamento. Un’altra donna, 35enne, raccontò infine di avere subito dall'uomo pesanti avances. (Continua a leggere dopo la foto)



L'esuberante concorrente del Grande Fratello Vip 3, Valerio Merola, ha avuto anche altri guai con la giustizia: nel 2013 Merola fu coinvolto in un altro dramma giudiziario, questa volta a causa di alcuni problemi con il fisco. All'epoca risiedeva nel Principato di Monaco, ma svolgeva la sua attività in Italia. "Sono stato un gladiatore – aveva raccontato qualche tempo fa a Spy -, nonostante le botte pesantissime, e ne sono sempre uscito pulito: non ho il minimo addebito con la giustizia!". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

A incuriosire gli appassionati del Grande Fratello Vip 3 è soprattutto la vita privata di Valerio Merola. Lui ha sempre ammesso di essere stato un playboy, condizione che non gli ha consentito di sposarsi e avere figli. Secondo alcuni rumors di gossip tra gli amori di Valerio Merola ci sarebbe anche quello per Bianca Berlinguer. "Non posso negare di aver fatto della seduzione il centro della mia esistenza. Non sono né pentito né compiaciuto – anche se oggi sembra aver trovato la donna giusta per lui -. Ho al mio fianco una persona che tengo riservata". Dunque, Valerio Merola avrebbe trovato l'amore ma ai ragazzi del Grande Fratello Vip 3, da 'uomo alpha', non manca di raccontare una delle sue conquiste più celebri: la pornostar Moana Pozzi. (Continua a leggere dopo la foto)



"È stata la più bella e brava pornostar mai esistita - spiega Valerio Merola agli inquilini del Grande Fratello Vip 3 -, oltretutto era una ragazza dotata di una grande eleganza esteriore e interiore. Con lei ho avuto la fortuna di condividere una breve storia d'amore: era bella, dolce nell'intimità… Era l'esatto contrario rispetto a un film hard: tu ti aspettavi una pantera del sesso, e invece era dolcissima nell'amore. Lo faceva con dolcezza". Insomma, a sentire Valerio Merola il sogno di quel tempo per moltissimi adolescenti italiani, Moana Pozzi, non era la panterona regina del sesso: "Lo faceva benissimo, ma aveva un approccio tenero. Era assolutamente dominata, non le piaceva condurre il gioco"...

Leggi anche:

“È lui!”. Ilary Blasi svela il suo preferito del Grande Fratello Vip. Chi è

fbq('track', 'Gossip');