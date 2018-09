Ilary Blasi è al terzo anno di Grande Fratello Vip. Da qualche giorno è iniziata l'avventura della terza edizione e la signora Totti si sta divertendo a spiare i suoi ragazzi da casa. Lunedì si torna 'in studio' per annunciare la parte più dolorosa del gioco: il primo eliminato. Ma occhio, perché c'è anche un rischio squalifica e un nuovo ingresso: toccherà a Lory Del Santo entrare in punta di piedi al Grande Fratello Vip. Mentre nelle ultime ore inizia a circolare con insistenza una voce che vorrebbe dentro la casa - ma solo come 'ospite' - Fabrizio Corona. Certo, ci fosse ancora Gabriele Parpiglia tra gli autori del programma l'ipotesi sarebbe anche concreta. Difficile, infatti, poter vedere l'ex re dei paparazzi all'interno della casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Silvia Provvedi. Va comunque detto che Corona è bello che presente nei commenti del reality show...

L'ultimo episodio è quello che ha visto Eleonora Giorgi chiedere a Silvia Provvedi qualche innocua informazione sul suo ex, come il segno zodiacale. La Donatella è apparsa scossa e ha ribadito di non voler spendere neanche una parola su Corona. (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, Silvia Provvedi sembra aver fatto breccia nel cuore di Elia Fongaro. L’ex velino di 'Striscia la notizia', mentre si trovava in giardino, ha rivelato a Maurizio Battista di essere interessato alla cantante modenese. Nello specifico, a colpire il modello è stato il carattere forte dell’ex naufraga. Battista, dopo aver ascoltato le parole di Elia, ha espresso subito la sua opinione, dicendo al ragazzo di aver notato che tra lui e l’ex fidanzata di Fabrizio Corona c’è una forte intesa... (Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo in apertura di Ilary Blasi. In una recente intervista concessa al settimanale Spy, la conduttrice televisiva si è sbilanciata sull'edizione di quest'anno: "Li vedo tutti belli determinati. Sono curiosa di alcuni personaggi come Eleonora Giorgi e Maurizio Battista a loro primo reality-show". Poi, un commento sul belloccio di questa edizione del Grande Fratello Vip 3: Francesco Monte. La moglie di Totti l'ha conosciuto in occasione della seconda edizione del reality-show in occasione della querelle con Cecilia Rodriguez: "Ma quest'anno inciucia, sono sicura!". (Continua a leggere dopo la foto)



A proposito, dopo tre anni di Grande Fratello Vip ecco chi è il concorrente preferito da Ilary Blasi, ovvero quello che gli è rimasto più a cuore: Daniele Bossari. "Daniele ha conquistato tutti con la sua storia personale e con il suo amore per Filippa Lagerbäck". In effetti è proprio così, Bossari si è dimostrato un uomo diverso dagli altri in occasione del reality show e la Blasi non può che sentenziare: "La sua rinascita dopo un periodo di crisi, ha conquistato tutti".

