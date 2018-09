Giorno cinque di Grande Fratello Vip 3 e arrivano le prime lacrime e crisi isteriche. Protagonista Giulia Salemi. La 'smutandata' del Festival di Venezia del 2016 è rimasta malissimo per un gesto commesso da Francesco Monte. Giulia Salemi sembra aver messo nel mirino l'ex di Cecilia Rodriguez tant'è che la prima sera gli ha confessato che da adolescente era innamorata di lui; ma il modello pugliese non ricambia le attenzioni. E un biglietto ha fatto scoppiare un diverbio. In giardino, Giulia Salemi affronta Monte: "Il tuo biglietto credi più in te stessa sembrava una cosa fatta a fini televisivi, mi è sembrato un gesto insensato, inopportuno". "Non hai capito un c***o di me se mi dici così. Ho scritto un messaggio anche a Silvia Provvedi e l’ho coperto alla telecamera". “Non è possibile, ci sono telecamere ovunque” ribatte Giulia Salemi.

L'influencer piacentina, protagonista di questi primi giorni al Grande Fratello Vip, aggiunge che quello che Monte ha fatto sembra: "Una cosa da psicologo. Te e io ci conosciamo da prima e non me l’hai mai detto. Non capisco come sei arrivato a scrivermi quella frase. Non credevo di essere a una seduta di psicanalisi!". È Ivan Cattaneo a far da giudice evidenziando come da parte della Salemi si noti un vero e proprio interesse nei confronti dell'ex Uomini e Donne. Quest'ultimo, però, ha già affermato di avere un debole per Martina Hamdy, altra inquilina della casa del Grande Fratello Vip 3. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, però, Giulia Salemi è scoppiata in lacrime nella mattinata odierna ma non per colpa di quanto accaduto con Monte. A colazione, infatti, l'influencer racconta la sua vita nel mondo dello spettacolo: dalle esperienze in televisione al famoso red carpet del Festival di Venezia in cui si presentò con un abito particolarmente audace che le fece piovere addosso numerose critiche. E mentre ripercorre quel momento non riesce a trattenere le lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)

Di fronte al racconto di Giulia e al suo pianto liberatorio, Enrico, Valerio e Maurizio provano a spiegarle che bisogna affrontare anche il lato negativo della notorietà, senza farsi schiacciare dalle opinioni altrui. Per Giulia questo è difficile, nella Casa ha affermato più volte di essere spesso influenzabile e fatica ad essere obiettiva in determinate situazioni. Enrico Silvestrin si mostra critico sulla vicenda relativa al Festival di Venezia: secondo lui Giulia avrebbe dovuto prevedere la reazione che si sarebbe scatenata "se non sai gestire la situazione hai sbagliato tu" afferma. E solo adesso, per la prima volta, Giulia Salemi si giustifica... (Continua a leggere dopo la foto)



Sì, perché la concorrente del Grande Fratello Vip, diventata celebre grazie a quel red carpet di Venezia, spiega pentita: "Non sono strutturata, non avevo ufficio stampa, non avevo un buon manager, non avevo uno stylist, non avevo niente... ero un'improvvisata. Poi però sono sparita in sordina, non ho cavalcato l'onda. Perché mi chiamavano per partecipare alle trasmissioni e mi pagavano un pacco di soldi per andare", replica la ragazza che riflettendo sulla vicenda è parzialmente d'accordo con Silvestrin. Insomma, una vera e propria crisi di nervi per Giulia Salemi in questa prima settimana di Grande Fratello Vip.

