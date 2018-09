“Irriconoscibile”. Lilli Gruber 30 anni fa: il video-agguato da Caterina Balivo 

"Quando ospiti Lilli Gruber e prima della foto di rito ti dice: ...dai facciamo una posa sensuale!". Caterina Balivo condivide su Instagram uno scatto in cui posa - in modo sexy - con Lilli Gruber. La giornalista era ospite oggi a Vieni da me. La conduttrice di Otto e mezzo si è sciolta, stando alle battute, anche quelle più piccanti. La giornalista è apparsa come non l'avevamo mai vista, lontana dalla postura algida di Otto e mezzo. Simpatica, sicuramente. Ha racconta la sua carriera e la sua vita privata. E Caterina Balivo ha sorpreso la giornalista mostrando al pubblico un video dal passato. Irriconoscibile: riccia, cotonata, con la permanente e giovanissima. Così Lilli Gruber è apparsa nel vecchio filmato del Tg2. Che Lilli Gruber abbia subito un processo di cambiamento, dal punto di vista estetico, abbastanza notevole, è argomento non poco discusso. Nel corso degli anni, labbra, naso e zigomi della giornalista sono notevolmente cambiati. (Continua a leggere dopo la foto)



Le vengono i brividi quando guarda il vecchio filmato della caduta del muro di Berlino, anno 1989, quando lei era una giovane inviata del Tg2: "Una data storica e io ero lì. Il mio primo servizio importante all'estero". Lilli era cotonatissima, appollaiata sul muro che stava crollando e che stava cambiando il mondo. Poi quasi non si riconosce, quando Caterina le mostra le immagini di lei con la permanente, prima donna alla conduzione di un tg serale.

Dopo la messa in onda del video che mostra la giovanissima Lilli, l'intervista è proseguita parlato dell'amore.In particolare del marito, il giornalista francese Jacques Charmelot. "Ci siamo conosciuti a Baghdad, sotto le bombe. Ci siamo innamorati ma eravamo impegnati, quindi ci siamo aspettati", dice alla Balivo, che scherza: "Avete fatto gli amanti?". Lilli vince la riservatezza e il rigore "austroungarico" e legge un messaggio del marito, che si trova a Washington, in diretta.

"Cosa facciamo nel tempo libero? Ma non possiamo dire quello che facciamo", dice la giornalista, riportando il pensiero del marito. "Io e mio marito balliamo il rock and roll", ammette. "Vizi? Tanti, sesso droga e rock & roll", diceva in una vecchia intervista, ovviamente mostrata dalla Balivo. Poi scherzano sul suo vero nome, Dietlinde, sulla passione segreta per Madonna, Tina Turner e Michael Jackson.

Lilli Gruber: età, altezza, peso e marito. Tutto sulla giornalista