Elisabetta Canalis a Verissimo parla per la prima volta della tragedia che l'ha colpita ormai quasi due anni fa: la morte di papà Cesare. L'uomo, 78 anni, è scomparso a 78 anni mentre si trovava in vacanza a Los Angeles dove si er recato per trovare la figlia e la nipotina Skyler. E nel salotto di Silvia Toffanin, Elisabetta spiega: "Non potevo avere genitori migliori. A volte pensi che si potevano avere genitori diversi, ma alla fine sono felice. Erano molto duri, molto severi". E di papà Cesare dice:"È venuto a trovarmi negli Stati Uniti e quando è mancato ho detto che le cose non accadono per caso". L'ex velina spiega che: "Probabilmente è stato un bene che sia successo quando io potevo essere presente, sarebbe stata una cosa molto più sofferta se io fossi stata lontana. In questa situazione, l'unico lato positivo è che sono potuta stargli vicino fino all'ultimo".

E ancora, la Canalis spiega a Silvia Toffanin come lei sia contenta: "Di aver avuto genitori che non mi hanno mai sostenuto nella mia volontà di fare spettacolo. A casa mia, quando ho fatto le prime foto, si è vissuto il tutto come uno scandalo. Immagina dopo…". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma non sono le uniche lacrime versate da Elisabetta Canalis nello studio di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, infatti, la fresca quarantenne si è lasciata andare ricordando il compianto Franchino Tuzio, suo manager scomparso lo scorso ottobre: "Franchino Tuzio ha creduto in me per primo, mi portò a una festa, mi disse che avrei fatto 'Striscia'. Io non ci pensavo, all'epoca volevo fare la modella ma non la velina di "Striscia". Pensavo di non esser la donna ideale, poi grazie a Mavi Virgili e Antonio Ricci sono stata scelta. E Franchino aveva spinto tanto per farmi fare Striscia. Un angelo, un vero angelo". (Continua a leggere dopo la foto)

Anche perché, oltre al mondo del lavoro, Elisabetta Canalis ha avuto la fortuna di conoscere Maddalena Corvaglia. La 'bionda' velina è diventata una delle persone più care della vita di Elisabetta che, nel salotto di Verissimo, non manca di sottolineare: "Con Maddalena Corvaglia è un'amicizia rara, perché in tv magari ti conosci poi è difficile frequentarsi. Invece abbiamo in comune tutto, siamo amiche, anche il fatto di aver vissuto insieme negli Stati Uniti e il destino ci ha fatto ritrovare insieme tante volte". Nella lunga intervista concessa al talk-show di VideoMediaset, inoltre, Elisabetta Canalis trova spazio anche per 'umiliare' George Clooney. (Continua a leggere dopo la foto)



L'ex velina di Striscia La Notizia, infatti, oggi è sposata con Brian Perri dal quale ha avuto la piccola Skyler. Ma in passato la Canalis è sempre stata al centro delle cronache rosa per la sua storia d'amore con George Clooney. Silvia Toffanin ha provato a far qualche domanda sulla storia avuta con il divo di Hollywood. La risposta di Elisabetta? "Non è stata la mia storia più importante". Sì, perché per la Canalis niente e nessuno è migliore di Brian che le ha dato la primogenita Skyler!

