Mai sotto i riflettori, riservatissima. L’avete mai vista la moglie di Walter Nudo? Foto

"Non faccio l'amore da dieci mesi perché non trovo una donna che mi ispiri al punto tale di farlo". Parola di Walter Nudo, uno dei concorrenti di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, pronunciate in diretta poco prima di fare il suo ingresso nella Casa. Quindi è in crisi con la moglie, si sono chiesti tutti, Alfonso Signorini compreso? Già, perché l'attuale gieffino ed ex vincitore dell'Isola dei Famosi in realtà risulta sposato dal 2010. Della sua vita privata ha sempre parlato pochissimo. Riservatissimo, da questo punto di vista è praticamente assente l'esposizione mediatica su di lui e pochissime, infatti, sono le foto social di coppia. Ma quell'affermazione sull'astinenza ha ovviamente suscitato scalpore. E anche nei primi giorni di reality, parlando coi suoi nuovi coinquilini, Walter Nudo ha lasciato intendere di essere in crisi con la moglie. Ma chi è questa donna che non è mai stata e continua a non essere sotto i riflettori?



È una stilista. Si chiama Céline Mambour, è originaria di Hyères, in Francia, e lavora a Firenze, per la Cw Fashion srl dal 2011. Lei e Walter si sono conosciuti nel 2009 all’autodromo del Mugello. Si incontrarono nel corso di una gara del Campionato Superstars, in cui lui era tra i concorrenti. Poco tempo dopo i due si sono sposati a Las Vegas, come in un film romantico. Curiosità: il testimone di nozze fu un sosia di Elvis Presley, artista per il quale Nudo ha una vera e propria adorazione (e infatti il suo primogenito si chiama così).

Walter e Cèline hanno vissuto per un po' di tempo negli Stati Uniti: “Il nostro amore è nato poco per volta, giorno dopo giorno, finché Céline ha deciso di trasferirsi con me a Los Angeles“, aveva raccontato lui alla rivista Diva e Donna nel 2013. Prima di lei nel cuore di Nudo c'è stata la collega Samuela Sardo, conosciuta sul set di Incantesimo. Andando ancora indietro nel tempo, al 1990, quando ha conosciuto quella che poi sarebbe diventata la madre dei suoi due figli, la ballerina genovese Tatiana Tassari.

Sono stati insieme per 8 anni, non si sono mai sposati e hanno dato alla luce due figli, Elvis e Martin Carlos, che hanno seguito le orme della madre. Il primo ha ballato alla Scala di Milano e fa parte del corpo di ballo del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo; il secondo, invece, ha ballato nell’American Ballet di New York e oggi si esibisce nel Bayerische staatsballett di Monaco di Baviera. Walter è molto orgoglioso dei suoi ragazzi e il suo profilo social è pieno di scatti che testimoniano l'affiatamento con loro.

