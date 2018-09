Grande Fratello Vip: cominciano a uscire gli altarini. Altri altarini, in realtà, perché nella prima settimana i telespettatori hanno già ascoltato vari aneddoti e dettagli privatissimi da parte dei famosi. Come il siparietto andato in scena l'altro giorno e che ha visto protagonista la Marchesa d'Aragona, vero nome Daniela Del Secco D'Aragona. L'esperta di costume e opinionista tv forse ha dimenticato di essere ripresa 24 ore su 24 e ha dato il suo numero di cellulare in televisione. Un momento, questo, che è andato in onda su Mediaset Extra, dove gli inquilini sono ripresi in ogni momento dalle 9 alle 6. Daniela stava parlando con Valerio Merola, con cui è entrata molto in sintonia, e, probabilmente con l'intenzione di frequentarlo anche dopo il reality, senza battere ciglio gli ha dettato il suo numero di cellulare. Peccato che in questo modo ora tutta Italia sa come contattare la Marchesa, non solo Merola. E pare che il suo telefono adesso sia infuocato per le chiamate e i messaggi ricevuti. (Continua dopo la foto)



Anche Jane Alexander si è aperta con i compagni di gioco. L'attrice ha parlato dei problemi avuti in passato con l'alcol: "Soffrivo di binge drinking. Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi. Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema" ha spiegato agli altri vip, che si sono dimostrati molto premurosi nei suoi confronti. “Nel giugno scorso sono ricorsa all'aiuto degli Alcolisti Anonimi - ha detto ancora Jane - Li ho frequentati anche poco, perché non ero una vera e propria alcolista, e quindi mi pareva di abusare del loro aiuto, ma da giugno non ho più toccato un goccio di alcol".

L'ultimo retroscena, invece, arriva da Maurizio Battista. Il comico si sarebbe lasciato sfuggire il cachet settimanale percepito al Grande Fratello Vip. A riportare la notizia è il sito Bitchyf, che usa però il tempo del verbo al condizionale dal momento che il video di quella confessione non è ancora stato reperito. Molti tweet, tuttavia, confermerebbero che Battista, durante uno scambio di battute con gli altri, ha parlato proprio di compenso.

“Me danno pure 5mila euro a settimana per stare qua!”, avrebbe risposto il comico alla battuta “Che fortuna avere Battista nel cast!”. Se quello riportato su Twitter dovesse essere vero, prosegue il sito, il cachet di Maurizio Battista sarebbe da considerarsi nella fascia medio/bassa, considerando che durante la scorsa edizione del reality girava voce che Cristiano Malgioglio percepisse circa 25mila euro a settimana. Bitchyf fa poi una stima dei compensi degli altri vip: i più pagati sarebbero Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Francesco Monte e Ivan Cattane. Mentre i meno pagati sarebbero i meno famosi, come Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala. Gli altri guadagnerebbero una media compresa tra i 5 e i 10mila euro, sempre settimanali.

