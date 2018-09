Questa è Caterina Balivo oggi. Ma l’esordio in tv risale a 20 anni fa: ecco com’era

Caterina Balivo è amatissima. In tv e sui social network, dove la seguono oltre 900mila follower. Ha iniziato da pochissimo una sfida, un programma tutto nuovo, in stile salotto americano, che però fatica un po' a decollare. Gli ascolti di 'Vieni da me' non sono proprio ottimi e molti rimpiangono la 'vecchia' Caterina, quella di Detto Fatto. Poi ci stanno quelli che criticano pesantemente, tanto che nei giorni scorsi ha deciso di replicare affrontando la questione di petto nel corso di una diretta Instagram in cui si è assunta le sue responsabilità (“È stata colpa mia”) e chiesto ai telespettatori un po' di tempo. Il format, d'altronde, è nuovo e ha bisogno di un po' di rodaggio prima di ottenere riscontri positivi. Perché il successo non arriva da un giorno a un altro, ha sottolineato nella Storia la Balivo. Lavoro a parte, come detto Caterina è seguitissima sui social, dove condivide spesso scatti del suo privato e i follower la riempono di complimenti. (Continua dopo la foto)



Caterina ha 38 anni ed è mamma di Guido Alberto e Kora, entrambi avuti dal marito Guido Maria Brera. In formissima, come abbiamo visto nelle sue cartoline estive, Caterina è molto apprezzata anche per i suoi look. In tv è sempre impeccabile, alla moda ma mai esagerata; nel privato è spesso in tenuta casual e buca sempre l'obiettivo. Insomma, è davvero una bellissima donna. La ricordate agli esordi? Forse non tutti sanno che il suo debutto è avvenuto nel 1999, quando è apparsa per la prima volta in tv.

A Miss Italia per essere precisi, nell'edizione che ha poi vinto Manila Nazzaro. Caterina si era classificata al terzo posto. Aveva 19 anni al tempo, i capelli lunghi e ondulati, le sopracciglia molto sottili e, ovviamente quel suo bellissimo sorriso 'pieno' che la rende così solare. Ora porta i capelli diversi e le sopracciglia sono decisamente più folte, come vuole la moda, ma in buona sostanza non è cambiata di una virgola. Sul fisico ci siamo già espressi: basta la 'ola' dei fan che scatta a ogni sua foto in costume per intenderci.

Certo, ora, anno 2018, è una donna più matura e sofisticata di quando, giovanissima, si prendeva la medaglia di bronzo a Miss Italia, ma il passare degli anni non l'ha proprio toccata. Rifatta? Nossignori. Più volte ha ribadito di essere contraria alla chirurgia estetica (“Credo che la donna sia bella al naturale”) e raccontato anche di aver dovuto rifiutare alcuni lavori in cui le chiedevano qualche piccolo ritocco. “Sono uguale ad allora perché non mi sono mai rifatta – diceva la Balivo - Mi chiesero di levarmi il neo sul collo per fare la Letterina a Passaparola, mi dissero che dava fastidio. Dissi no e mi rifiutai. Probabilmente se avessi accettato avrei avuto tutta un’altra carriera, magari in Mediaset”.

