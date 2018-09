La terza edizione del Grande Fratello Vip è iniziata il 24 settembre e come ogni anni tiene alta l’attenzione dei numerosi fan del programma. Al timone Ilary Blasi, aiutata dal giornalista di gossip Alfonso Signorini. La prima puntata del reality show ha perso la sfida dell’Auditel con la fiction di Rai1 ‘’La vita promessa’’ con Luisa Ranieri. L’esordio della nuova stagione ha ottenuto un risultato più deludente rispetto al debutto dell'anno scorso. L’11 settembre 2017, infatti, il GF Vip 2 aveva raccolto 4.490.000 spettatori per il 24,53%, meno entusiasmante, seppur lusinghiero, il dato dell’ascolto medio di 3.341.000 spettatori pari al 20,95% di share per la prima puntata della terza edizione del reality in salsa vip. Segnali preoccupanti di calo dell'interesse o prova che la televisione di qualità ha ancora una marcia in più rispetto all'eterna riproposizione di clichè stereotipati del reality show. Ma che fine hanno fatto i concorrenti delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip? (Continua a leggere dopo la foto)



Molti hanno continuato a lavorare in televisione ricoprendo il suolo di opinionisti e ospiti in programmi Mediaset, mentre altri sono totalmente scomparsi dalle scene. Rientra nell’ultimo gruppo lo spagnolo Bosco Cobos . L’attore di teatro e stilista è stato uno dei personaggi più amati della prima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Lo spagnolo si era fatto conoscere al pubblico italiano durante la scorsa edizione de ‘L’Isola dei Famosi’.

In molti lo ricordano nella veste di ‘’amico’’ di Jonas Berami, attore della soap opera spagnola ‘’Il segreto’’ ed ex tronista di ‘’Uomini e Donne’’, arrivato secondo dopo il pugile Giacobbe Fragomeni, che ha vinto il reality show con il 65% dei voti del pubblico. Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, Bosco si era dimostrato estremamente sensibile e sempre pronto a regalare parole di conforto ai coinquilini della casa più spiata d’Italia. Ma che fine ha fatto? Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip l’attore era stato ospite in diversi programmi Mediaset, a partire da Verissimo, dove ai microfoni di Silvia Toffanin aveva confessato il suo amore platonico per il cantante Marco Mengoni.

Dopo alcuni mesi, però, Cobos è scomparso dalle scene. Secondo quanto riportano alcuni blog l’attore è tornato in Spagna e continua a lavorare in teatro. Novità? Sicuramente il look. Bosco ha stravolto il suo aspetto. L’attore ha optato per la barba incolta e i capelli corti. Non solo, ha abbandonato gli outfit femminili (come gonne e gonne-pantalone) per un look più sportivo e casual.

