L'estate è finita e piano piano ricominciano i programmi in tv più amati. Manca ancora un po', in verità, all'inizio di Amici di Maria De Filippi, la scuola che ogni anno sforna talenti del canto e del ballo, ma le indiscrezioni sul cast dell'edizione 2018-2019 già fioccano in rete. E pare che ci sia in atto una vera e propria rivoluzione nel programma che per la gioia dei fan ritornerà in onda a novembre prossimo. Parliamo dei professori, ovvero coloro che ogni anno scelgono, seguono e infine, giudicano gli allievi durante tutto l'arco del programma. Stando alle anticipazioni, la prima trasformazione sta in una loro riduzione. Quest'anno, infatti, passeranno da da otto a sei, divisi equamente in tre per il canto e tre per il ballo. Già da qualche settimana in rete si vocifera di un addio definitivo di Giusy Ferreri e Paola Turci, entrambe entrate a far parte del programma lo scorso anno. Motivo? I rispettivi impegni lavorativi, per i quali infatti spesso hanno dovuto assentarsi.



E dopo l'addio di Giusy Ferreri e Paola Turci, pare che la De Filippi abbia deciso di mandare via anche Carlo Di Francesco e di affiancare così al confermatissimo Rudy Zerbi una new entry. Di chi si tratta? Del cantautore romano Alex Britti. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'artista sarebbe in trattativa con Maria proprio per entrare a far parte della trasmissione.

La scelta del terzo professore potrebbe ricadere su Annalisa, che già lo scorso anno è entrata nel talent-show nelle vesti di tutor. Ma per ora, però, si tratta soltanto di voci. Per quanto riguarda il ballo, invece, sarebbero state confermate le due prof Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre sembra che i telespettatori dovranno rinunciare a una delle colonne portanti dello show: Garrison Rochelle. Davvero non lo vedremo più dietro il banco degli insegnanti di ballo?

Un altro cambiamento in atto, sempre stando alle indiscrezioni che circolano in rete, riguarda la bellissima Lorella Boccia. La concorrente della 12esima edizione del talent, poi entrata a far parte del corpo di ballo come professionista, per la prossima edizione avrà un'altra promozione. Come riporta il sito di Davide Maggio, infatti, a quanto pare sarà la conduttrice del daytime, ossia della striscia quotidiana in onda su Real Time dal lunedì al venerdì insieme a Paolo Ciavarro, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, e Marcello Sacchetta.

