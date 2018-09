Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale Show. Che sorpresa, non si trattiene

Alla fine la terza puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 29 settembre 2018, è stata vinta da Antonio Mezzancella, l'imitatore umbro che ha trionfato grazie alla perfetta imitazione di Claudio Baglioni da giovane. Una vittoria soffiata solo di un punto ad Alessandra Drusian, che invece ha imitato Celine Dion. La cantante dei Jalisse si è classificata al secondo posto per la terza volta consecutiva. Medaglia d’argento, infine, per Giovanni Vernia, che si è esibito imitando sempre Claudio Baglioni, ma da adulto. La classifica prosegue con Roberta Bonanno piazzata al quarto posto, Andrea Agresti al quinto e Vladimir Luxuria al sesto. Settima classificata Antonella Elia, seguita da Mario Ermito, Massimo Di Cataldo, Matilde Brandi e Guendalina Tavassi e Raimondo Todaro. E c'è già attesa per la prossima settimana: ecco, di seguito, quali panni vestiranno per una sera (quella del 5 ottobre 2018) i 12 concorrenti in gara. (Continua dopo la foto)



Roberta Bonanno sarà Katy Perry, Giovanni Vernia imiterà Mick Jagger, Guendalina Tavassi Cher, Massimo Di Cataldo si calerà nei panni di Gianni Morandi mentre Antonio Mezzancella, il vincitore dell'ultima puntata andata in onda, quelli di Justin Timberlake. Vladimir Luxuria impersonerà Renato Zero, Raimondo Todaro sarà Rocky Roberts, Andrea Agresti Lo stato sociale, Alessandra Drusian imiterà Iva Zanicchi, Mario Ermito Scialbi e infine Matilde Brandi si trasformerà in Natalie Imbruglia.

Ma sfide e vittoria di Mezzancella a parte, la puntata andata in onda venerdì scorso si è conclusa in modo davvero speciale per Loretta Goggi, giurata del varietà condotto da Carlo Conti insieme a Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Ah, il bello della diretta: il conduttore l'ha davvero sorpresa e infatti lei non ha trattenuto l'emozione. Quando si avvicinava la mezzanotte, Conti ha temporeggiato con gli altri giurati per fare gli auguri di compleanno a Loretta.

Nata il 29 settembre, infatti, spegne 68 candeline. La puntata è stata chiusa qualche minuto più tardi dal padrone di casa proprio per fare gli auguri alla Goggi. E infatti, allo scoccare della mezzanotte sono scattati gli auguri del conduttore, che l'ha stupita con un regalo: le ha portato un grande mazzo di fiori bianchi. Lei non è riuscita a trattenere le lacrime e, visibilmente commossa, ha ringraziato tutti. Tanti auguri di buon compleanno Loretta!

