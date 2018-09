Per Silvia Provvedi questi primi giorni al Grande Fratello Vip 3 non sono semplici. Anche perché l'ultima delusione è arrivata da Francesco Monte. Ma a dirla tutta, la 'Donatella' è visibilmente provata per la storia d'amore naufragata con Fabrizio Corona. Non vuole parlarne all'interno della casa e quando Eleonora Giorgi insiste, Silvia sbotta. Cosa è successo oggi? L'attrice ha chiesto a Silvia Provvedi il segno zodiacale del suo ex fidanzato. La cantante visibilmente infastidita ha risposto: "Non parliamo del mio ex fidanzato. Se vuoi ti parlo di un altro che era interessante. In questo caso non voglio parlare di lui". La Giorgi si scusa spiegando le sue intenzioni, ossia capire se Corona fosse del segno dello Scorpione. La Provvedi, stizzita, chiude la questione con un generico: "Non lo so amore, non mi ricordo. Basta, basta, come non detto". (Continua a leggere dopo la foto)



Addirittura, la Provvedi ha sottolineato come lei non abbia alcuna intenzione di volerlo nominare perché: "Non rientra nella categoria di uomini che stimo". In confessionale, infatti, l'ex di Fabrizio Corona ha spiegato che lui non merita, per questo motivo, né tempo né attenzioni da parte sua. La ragazza vorrebbe spendere i propri pensieri per un uomo che, al contrario di Corona, la faccia sentire importante, gratificata; un uomo che abbia qualcosa dentro di importante, che sia bello interiormente prima che esteticamente. (Continua a leggere dopo la foto)

E quest'uomo tanto ricercato da Silvia Provvedi - che fuori ha lasciato una storia irrisolta con Federico Chimirri - può essere Francesco Monte? Beh, secondo il settimanale 'Oggi' nella sezione 'Pillole di gossip', la Provvedi e Monte sarebbero già accordati per fingere un flirt all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Eppure, forse anche per non dare nell'occhio, l'ex di Cecilia Rodriguez oggi ha sorpreso un po' tutti. Il motivo? Presto detto! La sempre presente Eleonora Giorgi, insieme a Ivan Cattaneo, hanno chiesto agli inquilini ancora nella Caverna di esprimere le loro preferenze su quelli che, a loro parere, sarebbero il più bello e la più bella del reality. Il nome di Monte? A sorpresa: né Giulia Salemi né Silvia Provvedi. Bensì... Martina Hamdy! (Continua a leggere dopo la foto)



E bene sì, ancora cuori spezzati per Silvia Provvedi. Adesso, dopo queste parole, in molti sospettano che tra Monte e la Hamdy possa nascere qualcosa: per lei sarebbe un'ottima occasione peer uscire dall'anonimato in cui è caduta durante questi primi gironi di reality. Per molti, infatti, la sua presenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 neanche si è notata!

