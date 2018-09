Gaffe all’Eredità. Ora ‘paga’ Flavio Insinna: cosa è costretto a fare

Il debutto di Flavio Insinna al timone de ‘L’Eredità’ si è aperto con una polemica sfociata in seguito a una gaffe degli autori del quiz di Rai Uno che hanno considerato giusta la risposta sbagliata resa da una concorrente. “È famosa quella di Arezzo”, ha detto il conduttore - che da quest’anno occupa il posto del compianto Fabrizio Frizzi - alla concorrente Silvia; “Quintana” è stata la replica della donna, applaudita da Insinna con un complimentoso “Bravissima!”. Peccato però che la risposta fosse sbagliata: Arezzo infatti è famosa per la sua Giostra del Saracino e non per la Quintana. Errore, dunque, in particolare degli autori Rai. E il caso è arrivato anche ad Arezzo. Il presidente dell’Istituzione Giostra, Franco Scortecci, infatti ha dichiarato: “Sarà il cda dell’Istituzione Giostra a decidere il da farsi. Credo che faremo almeno una lettera, chiedendo le scuse della Rai. Può essere anche un’occasione per farsi conoscere di più e magari per intrecciare rapporti con la tv di Stato che si sono interrotti molti anni fa dopo alcune edizioni in diretta”, ha concluso. (Continua a leggere dopo la foto)



E la lettera ha evidentemente sortito degli effetti. A pagare è Flavio Insinna, che nella puntata del 29 settembre dovrà chiedere pubblicamente scusa. Il conduttore ha infatti fatto sapere a La Nazione che "abbiamo fatto una doverosa ma soprattutto affettuosa precisazione nell'anteprima della puntata che andrà in onda sabato". Recentemente Flavio Insinna ospite di Caterina Balivo a Vieni Da Me aveva parlato della sua nuova esperienza alla conduzione de l’Eredità, programma che per anni è stato condotto da Fabrizio Frizzi.

“Dobbiamo essere degni d Fabrizio Frizzi”, aveva detto il conduttore tornato in televisione dopo lo scandalo del fuorionda in cui insultava una concorrente di un suo show. Proprio Antonio Ricci, sentendo le parole di Insinna, aveva ricordato lo scandalo che il suo tg satirico Striscia la Notizia aveva lanciato e ha criticato il conduttore: “Le sue parole sono di cattivo gusto”. Ospite della Balivo, Insinna aveva parlato del collega scomparso a marzo a causa di un'emorragia cerebrale.

“Se la vita fosse giusta il primo buonasera della nuova edizione l’avrebbe dovuto dire Fabrizio. Lo dico da suo amico fraterno. Senza di lui niente sarà più uguale e non lo sarà mai più. L’Eredità, oltre ad essere titolo del programma, ora ha un altro significato: racchiude l’inizio e la fine della vita. L’unica cosa che possiamo fare ora - aveva concluso il conduttore - è provare ad essere all’altezza del sorriso di Fabrizio ed essere degni della sua Eredità”.

Flavio Insinna, ma scherziamo? Una gaffe clamorosa a L’Eredità