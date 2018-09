La ricordate al fianco di Mike Bongiorno? Susanna Messaggio oggi è così e ha una ‘vita segreta’

Che fine ha fatto Susanna Messaggio? Cosa fa oggi nella vita l'ex annunciatrice delle reti Mediaset? E bene sì, dopo anni di silenzio ecco tornare alla ribalta uno dei volti sexy degli inizi della rete del Biscione. Susanna Messaggio ha affiancato Enzo Tortora a Portobello fino a Mike Bongiorno, ma non tutti sanno che Susanna Messaggio, 55 anni, ancora oggi appare sul piccolo schermo televisivo benché non con un programma suo. Sì, come racconta la diretta interessata al settimanale 'Spy', oggi è spesso e volentieri sul piccolo schermo: "Sono spesso a Detto fatto come esperta di benessere, mi vedete a La vita in diretta e ho fatto tutta la passata stagione al telegiornale di Tg4 nella parte dell’almanacco". Oggi la vediamo sorridente, ma qualche anno fa la Messaggio ha dovuto affrontare un dolorosissimo lutto. (Continua a leggere dopo la foto)



Susanna ha vissuto una tragedia immane, dopo la nascita di Alice, la sua prima figlia, morta prematuramente: "Ci sono cose imposte dal destino. Non puoi farci nulla. Te ne fai una ragione. Sai che la bambina avrebbe fatto fatica a vivere comunque". Certo è stato un 'dolore profondo', 'che ti stordisce'. Una "disgrazia che nessuna donna può accettare". Poi però si è rialzata: "Con l'aiuto delle persone che mi stavano vicine. Dopo due anni è arrivata Martina. Volevo che fosse una femmina". E oggi Susanna vive una nuova vita... (Continua a leggere dopo la foto)

Già, ma cosa fa oggi per vivere Susanna Messaggio? "Da valletta di Enzo Tortora e Mike Bongiorno, oggi sono diventata l’esperta 'prezzemolina' di benessere e salute. Ma credo che le facoltà di studio (ha due lauree, in Lingue e Pedagogia, ndr) siano poco rilevanti, perché non si tratta di un mondo meritocratico nei ruoli. Oggi vedo tanti dottori fare i presentatori di programmi di salute. Peccato che alcuni non sappiano parlare di salute neanche con l’ausilio del cosiddetto... gobbo!" racconta a Spy l'ex annunciatrice Mediaset. E oggi Susanna Messaggio è docente di un master post laurea dedicato al marketing e alla comunicazione, fa la ricercatrice, cura convegni e rubriche di benessere e salute e guida una società di comunicazione e pierre nel settore medico farmaceutico. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma come spiega al settimanale in edicola da venerdì 29 settembre, Susanna Messaggio anche ai tempi della sua carriera televisiva aveva le mani in pasta un po’ ovunque: "La gente pensava che fossi tutti i giorni in video, mentre io ho sempre portato avanti la mia carriera universitaria e le mie attività parallele. Sono sempre stata un “topo da biblioteca”, poi due giorni alla settimana andavo a fare “la fiction”, ovvero la televisione, conquistando quasi il dono dell’ubiquità. Spesso mi trovavo a un convegno, accendevo la televisione e mi vedevo...".

