Ecco perché non ho fatto figli. Lilli Gruber, la confessione mai fatta prima

Lilli Gruber non ha figli. E il vero motivo lo ha rivelato nel salotto di Vieni da me, ospite di Caterina Balivo. Dietlinde - questo il suo vero nome all'anagrafe - si è raccontata come poche volte ha fatto. Del resto, solitamente è lei a dettare i tempi di una trasmissione e porre domande. Lilli Gruber, giornalista e scrittrice, nonché ex politica, è protagonista tutte le sere invernali - da settembre a giugno - su La7 con il suo celebre Otto e Mezzo. Il programma di approfondimento politico, apprezzato e premiato dai dati auditel ogni sera, va ormai in onda da ben dieci anni. Lilli, con un passato in politica - è stata parlamentare europea, eletta dalle Lista Uniti nell'Ulivo, dimettendosi anzitempo per impegni lavorativi - ha iniziato la sua carriera in Rai conducendo prima il Tg2 e successivamente il Tg1 a cavallo tra la fine degli anni ottanta e gli inizi degli anni novanta. (Continua a leggere dopo la foto)

Durante l'intervista a Vieni da me, Lilli parlando di quegli anni ha ricordato con commozione e piacere quanto vissuto durante la notte del 9 novembre 1989 quando il Governo della Germania Est annunciò che le visite nella Germania Ovest sarebbero state permesse. Quella notte, molti giovani si arrampicarono sul Muro di Berlino e Lilli Gruber era lì e ricorda quel momento come uno dei più importanti della sua carriera. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma nel salotto di Caterina Balivo, Lilli Gruber ha parlato della sua vita privata. Del marito, ammettendo di essersi: "Sposata tardi, a 43 anni, perché ero contro il matrimonio, poi ho incontrato l'uomo della mia vita. Sapevo che era un uomo importante per me, ma non avevo garanzie per il futuro". La giornalista ha poi raccontato come ha conosciuto suo marito, Jacques Charmelot: "Non sapeva chi fossi. Ci siamo incontrati a Baghdad e ci siamo un po' innamorati, ma non eravamo liberissimi. Ci siamo aspettati e credo sia per entrambi un grande amore". E poi ha provato a descriverlo:"È francese, ma non di quelli insopportabili, perché ha studiato negli Stati Uniti. È simpatico e intelligente, mi fa ridere visto che posso essere un po' pesantuccia". Ma come dicevamo in apertura, la coppia non ha figli. Come mai? (Continua a leggere dopo la foto)



Lilli Gruber, nel salotto di Vieni da me, ha spiegato perché non ha avuto figli e non è diventata mamma nonostante il grande amore con il marito Jacques: "Figli? Per farli bisogna avere l'uomo giusto accanto. Comunque non è vero che non ne ho fatti per fare carriera". Infine, la Gruber ha parlato del suo vero grande amore e punto di riferimento: il papà. "Mi sono sentita amata da mio padre, era speciale, ma abbiamo avuto anche degli scontri".

