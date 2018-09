Porno-GF Vip. “Dove lo faccio?”. Il microfono è acceso e la gaffe hot è servita

Problemi di 'logistica' al Grande Fratello Vip. Come ogni anno i concorrenti uomini si sono chiesti dove poter espletare i propri bisogni fisici all'interno della casa. A porre la questione un dubbioso Enrico Silvestrin. Confrontandosi con il judoka Fabio Basile, l'ex vj di Mtv ha raccontato: “Prima di entrare al Grande Fratello Vip mi ero posto il problema 'Dove lo faccio?' Fuori resisto al massimo 4 giorni senza toccarmi e se qui sto tre mesi è tanto. Avevo pensato al bagno, ma ho dovuto escluderlo: c’è un bagno soltanto e se lasci fuori il microfono è una confessione di reato. Poi c’è la GoPro, la telecamera montata in alto, e io non lo avevo calcolato quindi escludo a priori di poter espletare qualcosa qua dentro. Non c’è posto”. Fabio Basile ha confessato: “Un posto ci sarebbe, ma non lo dico per vergogna”. Benedetta Mazza li ha ascoltati e ha dato loro la soluzione: “Ragazzi sotto le coperte! Piegate le gambe e non vi vede nessuno”. Il vj di MTV ha replicato: “Ma io ho Maurizio Battista accanto nel letto come faccio?”. E il comico: “E che devo fartela io?!”. Quando il GF si rende conto di quello che sta andando in onda, il collegamento si stacca. (Continua a leggere dopo la foto)



Lo scorso anno l'attore Lorenzo Flaherty era stato beccato dalle telecamere del Grande Fratello Vip in una 'seduta di piacere' e il video, logicamente, era finito sul web accendendo una vera e propria bufera. L'attore di R.I.S, protagonista della seconda edizione del reality in salsa vip, aveva iniziando a lamentare determinate esigenze "fisiologiche" e di notte aveva libero sfogo alle sue fantasie. A coglierlo con le mani nel sacco era stato il trio della Gialappa's Band che sulla loro pagina ufficiale aveva pubblicato una clip.

Nel filmato si vedeva Lorenzo Flaherty sotto le coperte con le ginocchia alzate, in modo da tirare il lenzuolo, mentre si concedeva un po' di autoerotismo. Ma come hanno sottolineato quelli della Gialappa's Band Flaherty non era nuovo a questo genere di cose, visto che già in passato era stato beccato dal coinquilino del Grande Fratello Vip Luca Onestini. Poi ci era ricascato e la scena era stata filmata dalle telecamere del Gf.

Nel video pubblicato dal trio, si vedeva l'attore intento "nella sua attività" e gli altri vip del Gf che si erano accorti di quello che stava facendo. Luca Onestini era scoppiato in una fragorosa risata e quando Lorenzo si era avvicinato per dargli il cinque era fuggito a gambe levate. Stessa cosa con Daniele Bossari, che aveva soprannominato il coinquilino "Lorenzo mano calda". Dopo il filmato a luci rosse, il web era insorto e sui social si era scatenato: "Questa è pornografia, non se ne può più", aveva gridato più di un utente.

“Fuori!”. Lisa Fusco trema. La subrettina via dal GF Vip: il motivo (assurdo)