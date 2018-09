“Non sei normale”. Il dramma di Maria Teresa Ruta viene fuori a Pechino Express

La nuova edizione di Pechino Express va a gonfie vele. Dalla convivenza forzata dei concorrenti, come è ovvio che sia, però, stanno emergendo le tante difficoltà che i vip si trovano a dover affrontare. Il programma è iniziato con la minaccia di denuncia alla rete e alla produzione da parte di Eleonora Brigliadori che avrebbe dovuto partecipare insieme al figlio ma che alla fine è stata esclusa dal gioco per via delle sue idee estreme sul cancro e sulle cure per il cancro. Anche la polemica con la Toffa ha contribuito all’esclusione della Brigliadori dal gioco. Ma lei non molla e non crede che la sua esclusione sia giusta. Per questo, il giorno dell’inizio del programma, ha scritto un post su Facebook nel quale ha fatto sapere di aver fatto scrivere alla rete e alla produzione dal suo avvocato. Va bene, ora chiudiamo l’argomento Brigliadori. Passiamo ad altro. A una vera concorrente del reality che, a detta di tutti, sta un po’ “esagerando”. Continua a leggere dopo la foto

Di chi stiamo parlando? Di Maria Teresa Ruta che, nel gioco, sta dimostrando di essere assai diversa da come la abbiamo sempre immaginata. Dimenticate la giornalista pacata e sorridente che conoscete, perché la Ruta, a Pechino Express, è un’altra persona. Si è trasformata in una viaggiatrice impavida ed esaltata. E infatti è stata già eletta regina indiscussa dello show. Negli anni passati il titolo era stato prima di Tina Cipollari poi della Marchesa d’Aragona. Continua a leggere dopo la foto

Al pubblico piace ma ai suoi compagni di viaggio un po’ meno e infatti sono scoppiate numerose liti specie con la sua compagna di team Patrizia Rossetti. La Rossetti è parecchio stanca dell’atteggiamento della Ruta e, nel corso della trasmissione le sono sfuggite varie espressioni poco felici nei confronti della collega. "Ma che ho fatto di male io nella vita?" e "Ma potresti chiudere la bocca ogni tanto, così risparmi fiato?", tanto per dirne alcune. Continua a leggere dopo la foto

Ma la frase che più ha sconvolto il pubblico è un’altra: "Tu non sei normale…". Beh, dai, esagerata… In fondo, come ha spiegato Marcello Cirillo, Maria Teresa "vive in un'altra dimensione: il suo corpo è qui ma lei è altrove". E brava! È così che deve essere: il più delle volte, il bello del viaggio, è proprio il viaggio stesso, non la destinazione. Speriamo che la Rossetti capisca la buonafede della Ruta…

