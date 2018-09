Dopo due esperienze da corteggiatore, Lorenzo Riccardi è tornato a ''Uomini e Donne'', dove sta iniziando a conoscere meglio Greta Melileo, una delle corteggiatrici che più ha incuriosito i telespettatori. Il giovane si è rimesso in gioco sperando di riuscire a trovare l’amore della sua vita. Ma per farlo dovrà battere la concorrenza di Luigi Mastroianni con cui avrebbe messo da parte la rivalità nata durante il percorso di Sara Affi Fella. Nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi la modella aveva scelto il rivale Luigi Matroianni, ma la loro storia è finita nel giro di una decina di giorni. La verità è poi venuta a galla: Sara Affi Fella era segretamente fidanzata con il suo ex, Nicola Panico, e ha partecipato al trono per motivi di pubblicità. Dopo l'addio a Luigi Mastroianni, la modella ha intrecciato una relazione con un calciatore del Torino e Panico a deciso di vuotare il sacco e sbugiardare la giovane, che è stata attaccata duramente dalla redazione di ''Uomini e Donne'', gli opinionisti e gli stessi corteggiatori. (Continua a leggere dopo la foto)



Lorenzo spera che la sua esperienza sul trono sia più fortunata e tra il parterre delle ragazze che sono arrivate nello studio di Maria De Filippi c'è già qualcuna che ha iniziato a stuzzicare la sua curiosità. Si tratta di Greta Melileo , una giovane di origini pugliesi (è di Lecce), proprio come Riccardi. Il 22enne, noto per la sua simpatia e per la sua schiettezza, ha voluto chiarire già dalla sua clip di presentazione le caratteristiche che deve possedere la sua donna ideale, ma ha fatto un appunto anche su quelle che, invece, non deve assolutamente avere, ovvero non ama né i mezzi tacchi né le ballerine.

A questo punto, facendo leva su questo elemento, Greta Melileo, che è stata subito notata e portata in esterna, ha pensato bene di prendersi gioco di lui, presentandosi al loro incontro con delle ballerine, salvo poi cambiarle poco dopo, prediligendo un paio più alto e più consono ai gusti dell’ex pretendente di Sara Affi Fella, che – alla domanda diretta di Maria De Filippi su quale uscita ha apprezzato maggiormente – ha fatto il suo nome.

Ma chi è Greta Melileo? Nata a Lecce nel 1992, la corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ (1,70 di altezza per 60 chili di peso) si definisce fashion addicted e su Instagram, social in cui posta foto che la ritraggono al mare, durante le serate d'estate trascorse con gli amici, o alle prese con la palestra di cui è una grandissima appassionata. Greta Melileo è laureata in Psicologia. Attualmente lavora presso un resort & spa e possiede anche un diploma come hairstylist.

“Ecco quanti soldi ha perso Sara”. Ah: la truffa a Uomini e Donne le è costata cara…