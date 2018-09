“Fuori!”. Lisa Fusco trema. La subrettina via dal GF Vip: il motivo (assurdo)

Lisa Fusco si conferma una delle grandi protagoniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua permanenza nella casa più spiata d'Italia potrebbe finire molto presto. Le famigerate Bimbe di Giulia De Lellis non hanno mai avuto dubbi: lunedì prossimo ad abbandonare il reality Mediaset sarà proprio la soubrettina. Il motivo è presto detto. L'astio è riconducibile all’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. Le Bimbe di Giulia De Lellis avevano pesantemente offeso la cara amica di Cristiano Malgioglio sui social network, la quale aveva immediatamente provveduto a procedere con una denuncia legale. Quest’anno, invece, sembra che l’esercito di Giulia De Lellis si sia accanito contro la soubrettina napoletana per un altra ragione: l’obiettivo è quello di farla uscire dal reality show di Canale 5. Infatti, secondo il fiuto dei bookmakers, Lisa Fusco è in testa ai possibili eliminati per via del forte ascendente che le famigerate bimbe di Giulia De Lellis hanno su Twitter e su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)



La possibile uscita della mini soubrette napoletana ha letteralmente acceso una sfida tra gli utenti, i quali si stanno scatenando col tutti i sistemi di votazione elettronica, al fine di stabilire chi potrà essere il fortunato/a inquilino/a che potrà avere il grande privilegio di permanere nel lussuoso appartamento di Cinecittà. Intanto nella casa si parla di strategie di corteggiamento. L'esperta in materia è proprio Lisa Fusco, che dichiara di avere una teoria tutta sua per capire se l'uomo con cui esce ha intenzioni serie oppure no.

La prima prova che deve superare è quella della farmacia, se l'esito è positivo allora si passa alla prova del ginocchio. "Così ho conquistato il mio fidanzato" ammette tra le risate la soubrettina. "E' una mia filosofia di vita e mi sono trovata sempre bene. Un uomo esce con una donna perché gli piace, non la vuole sposare: vuole la farfallina. La donna accetta di uscire perché spera sempre nel principe azzurro. Allora io faccio un test. Gli dico che devo andare a prendere una cosa in farmacia, se è galantuomo si propone di andare lui. Poi io tiro fuori venti euro, se è educato non li prende e ha superato la prova. Quindi ci vado a cena" spiega la soubrettina.

Ma le peripezie per il corteggiatore non sono finite qui: "Dopo qualche uscita, per non perderlo, qualcosa devi sganciare. Allora quando ci mettiamo distesi, io metto il ginocchio sopra di lui e ammicco con gli occhi. Il ginocchio non mente mai, se c'è intesa sessuale lo capisci. Lo bacio all'angolo della bocca e poi mi tiro indietro. Perché se l'uomo trova la donna che lo rifiuta, per lui diventa una sfida e si prende ancora di più. Così ho conquistato il mio fidanzato, stiamo insieme da quattro anni" conclude Lisa.

