È sempre stato uno dei favoriti Walter Nudo che, in pochi giorni è diventato ormai un personaggio di spicco al Grande Fratello Vip 3. Lo fece anche nell’edizione (da lui vinta) dell’Isola dei famosi: partire alla grande sin da subito. I discorsi profondi, e decisamente lunghi, dell’attore, lo hanno portato a diventare oggetto delle imitazioni delle Donatella. Scherzando con Jane Alexander e Andrea Mainardi, Walter Nudo ha ammesso che anche i suoi due figli, Martin Carlos e Elvis, fanno spesso la sua imitazione.

L’attore ha abbandonato poi i toni scherzosi per parlare del suo rapporto con i figli avuti dalla ballerina Tatiana, che vivono a Monaco e in Russia. “Li sento spesso, quasi tutti i giorni. Anche se non ci sentiamo ci sentiamo. Ho sempre detto anche quando erano piccolini: “Lo sai quanto distante sarò? Una telefonata”. Sono state queste le parole di Walter Nudo che ha ammesso però che i suoi figli hanno sofferto in passato per la lontananza dal padre, sottolineando di avere un bellissimo rapporto con loro: “Ci sono stati momenti difficili, molto difficili, però li ho superati”. (Continua dopo il video e la foto)



Walter Nudo è apparso fiero dei suoi due figli e del rapporto che ha instaurato con loro. Oggi Martin e Elvis sono indipendenti e lavorano all’estero come ballerini. Il racconto fatto da Walter Nudo sul rapporto con i due figli, Martin e Elvis, ha fatto commuovere Jane Alexander e Andrea Mainardi. A pochi giorni dall’avvio del Grande Fratello Vip 3, la mancanza degli affetti inizia a farsi sentire, anche se stanno nascendo i primi flirt. Nonostante il suo grande fascino, non ha mai avuto la fama di sciupafemmine, anzi, ha sempre creduto in certi valori, tra i quali la famiglia e la fedeltà. Il suo profilo Instagram riporta numerose foto che lo ritraggono in compagnia dei figli, scatti che lo ritraggono appoggiato a macchine d’epoca o durante le vacanze estive.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, nel 1990 ha conosciuto la donna che sarebbe diventata la madre dei suoi figli: Tatiana Tassara, ballerina genovese. Aveva solo 20 anni ed era pieno di sogni da realizzare. I due sono rimasti insieme per 8 anni e, anche se non si sono mai sposati, hanno dato alla luce due figli, Elvis e Martin Carlos, che hanno seguito le orme della madre. In seguito, nel 2004, ricordiamo la relazione, durata 4 anni, tra Walter Nudo e Samuela Sardo: i due erano colleghi sul set di Incantesimo. Nel 2010 Walter Nudo sposa Cèline Mambour, stilista francese. Si sono conosciuti nel 2009, all’autodromo di Mugello dove lui gareggiava per il campionato automobilistico Superstars e lei faceva il tifo.

La coppia è molto riservata e non si mai sbottonata troppo sulla relazione. Dopo la separazione di Tatiana e Walter i ragazzi sono rimasti in Italia, con la madre, mentre lui si è trasferito a Los Angeles. In seguito hanno entrambi seguito il sogno della loro vita: diventare ballerini. Elvis Nudo ha ballato alla Scala di Milano e fa parte del corpo di ballo del Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo; Martin Nudo ha ballato nell’American Ballet di New York e oggi si esibisce nel Bayerische staatsballett di Monaco di Baviera. Papà si dice molto orgoglioso dei suoi ragazzi.

