La verità su Lory Del Santo. Brutte voci, polemiche… Ora l’indiscrezione choc

Momento durissimo per Lory Del Santo: la showgirl ha perso da poco il figlio 19enne Loren. Il ragazzo, malato di anedonia, si è tolto la vita. Non è il primo figlio che la Del Santo perde: nel 1991 aveva perso Conor, il bimbo di 4 anni che aveva avuto da Eric Clapton. Il piccolo cadde dalla finestra e non ci fu più nulla da fare. Dopo quel dolore atroce, ora sta vivendo un altro momento tragico. Ma il suo modo di gestire il dolore entrando nella casa del Grande Fratello Vip ha suscitato numerose polemiche. Anche perché pare che non sia andata al funerale del ragazzo proprio per evitare l'esclusione dal reality. Inconcepibile. "Figlio più piccolo #LoryDelSanto suicida a LA'. Lo dice la di lei sorella. Lory non va a funerali per paura di esclusione #GFVIP. Lory ora: 'Avevo deciso di non partecipare, invece al GF ci vado come terapia'. Io invece mi farei vedere direttamente da uno bravo" ha scritto su Twitter qualche giorno fa il giornalista Antonello Piroso, ex direttore del Tg La7.

Anche l'ex marito Silvio Sardi ha commentato con una lunga lettera inviata alla redazione di Pomeriggio Cinque: "Non ho nessuna intenzione di giudicare Lory, se parteciperà o meno al Gf Vip3. Sono senza parole per questa ennesima tragedia che l'ha colpita". Delle ultime ore, poi, il commento della psicologa Irene Bozzi che ha fatto sapere al settimanale Nuovo che "Ora potrebbe commettere una pazzia". La psicologa ha dichiarato che entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 3 potrebbe esserle d'aiuto, ma che la Del Santo ha comunque bisogno di andare in terapia.

Ora ci sono degli aggiornamenti. Pare che Lory entrerà nella casa il prossimo lunedì, primo ottobre. "Ci sono diversi indizi che ci raccontano e ci dicono che Lory Del Santo probabilmente entrerà nella casa del Grande Fratello Vip", ha detto Federica Panicucci in apertura della seconda parte di Matino 5. Al momento sono solo indiscrezioni. Ma ci sono indizi che fanno pensare che il suo ingresso sia vicino. La Panicucci, comunque, ha sottolineato che dalla produzione del reality non sono arrivate conferme.

Ilary Blasi ha sottolineato a Mattino Cinque che la decisione di Lory Del Santo sull’ingresso al GF Vip 3 dividerà sicuramente l’opinione pubblica. La Blasi, però, ha anche aggiunto che di fronte a un dolore così grande come la perdita di un figlio è necessario sospendere il giudizio. In attesa di vedere cosa accadrà nelle prossime ore, restiamo col fiato sospeso…

