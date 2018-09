Solo poco tempo fa Barbara D'Urso, la regina dei salotti tv con i suoi Pomeriggio Cinque e Domenica Live, si è raccontata sulle pagine del settimanale DiPiù. Non solo la carriera e la tv, anche la vita privata di Carmelita finisce spesso in pasto al gossip e lei, che si professa single, ha fatto qualche rivelazione nell'intervista in questione. Ha parlato di Alberto Mezzetti, il vincitore del 'suo' Grande Fratello che la cronaca rosa lo dava per vicinissimo a lei: “Alberto è troppo simpatico. Continua a corteggiarmi e non molla, non molla, non molla. È davvero determinato. È bravo a non demordere”, ha detto la presentatrice. E poi ha parlato del suo ex compagno, Mauro Berardi, che è anche il padre dei suoi figli, Emanuele e Giammauro. È con lui che Barbara ha trascorso le vacanze (poche, visto l'impegno sul set de La Dottoressa Giò). Sono passati molti anni da quando stavano insieme (una storia lunga, la loro, durata fino al 1993), ma ora hanno riallacciato ottimi rapporti. (Continua dopo la foto)



“Mauro è stato l’uomo più importante della mia vita – ha ammesso la D'Urso alla rivista DiPiù - Dopo anni di incomprensioni, siamo tornati in ottimi rapporti. Quest’estate Mauro ha passato con me e con i nostri figli la mia unica settimana di vacanza”. Sembrano invece chiusi a doppia mandata i legami tra la conduttrice e il suo ex marito, il ballerino Michele Carfora, ballerino, a cui Barbara è stata legata dal 2002 al 2006: “Non lo vedo, non lo sento e non ho più rapporti con lui”, ha precisato.

Come anticipato poco sopra, Barbara si professa ancora single e questo mixato alla sua notorietà indiscussa porta spesso il gossip ad attribuirle flirt in continuazione. E l'ultima paparazzata di Barbara, che porta la firma del magazine Diva e Donna, ha dato subito da sparlare. Una scatenata Carmelita è stata infatti 'beccata' in balera, dove spesso trascorre le sue serate danzanti, con Angelo Boffa. Vi dice niente questo nome? È l'ex di una diva.

Boffa, imprenditore 41enne di origini italiane, è infatti l'ex fidanzato dell'attrice Sharone Stone. Barbara l'ha ospitato a Domenica Live e lì, nel salotto domenicale della conduttrice, aveva raccontato della sua storia con la diva americana. I due, poi, si sono incontrati in balera e si sono scatenati tra balli e abbracci complici. Si sono rivisti senza telecamere, ma i paparazzi c'erano eccome. E li hanno sorpresi. Inevitabilmente le foto hanno fatto il giro di siti e giornali ed è scattato il gossip.

