“Ecco Ilary, ohhh!”. Occhi e flash tutti per lei alla serata di Totti: come si è presentata

No, non ha scelto un giorno a casaccio Francesco Totti per presentare il suo libro, l'autobiografia 'Un Capitano', edita da Rizzoli e scritta insieme a Paolo Condò. Ha scelto quello del suo compleanno, il 42esimo per la cronaca. E per l'occasione, dodici librerie Mondadori di Roma e del Lazio hanno aperto a mezzanotte (del 27 settembre) per metterlo in vendita. Un evento non di poco conto, considerando che finora in Italia era stato fatto soltanto per l’ultimo volume del ciclo di Harry Potter. Un modo per concedere una piccola precedenza ai tifosi della Roma. E sempre a Roma e sempre il 27 settembre, ma in serata, è avvenuta la presentazione al Colosseo con una grande festa super esclusiva con 'appena' 300 invitati. Presenti, tra gli altri, Daniele De Rossi, Bruno Conti, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri, Vincenzo Montella e Marcello Lippi. Il libro di Totti contiene diversi 'passaggi bomba', riporta Oggi, soprattutto su Luciano Spalletti, Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic, ma anche su tanti altri. (Continua dopo la foto)



Per la realizzazione della serata, condotta da Alvin, la Rizzoli si è impegnata a contribuire al restauro di 12 statue marmoree degli Orti Farnesiani nel Parco Archeologico del Colosseo. E ha partecipa all’evento anche l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, a cui sia Totti che la casa editrice destineranno parte dei proventi del libro per le attività di ricerca e assistenza. Ma alla serata evento che celebra l'autobiografia (“Non ho fatto questo libro per togliermi sassolini. Ho scritto la verità, non cavolate", ha sottolineato Totti), il suo 42esimo compleanno e i 25 anni di vita in giallorosso, non poteva certo mancare la sua famiglia.

I Totti sono arrivati tutti insieme. Francesco, la moglie Ilary Blasi e i due figli più grandi, Cristian e Chanel. Ma senza nulla togliere al festeggiato, tutti gli occhi erano puntati sulla sua signora, che ha da poco inaugurato la terza edizione del Grande Fratello Vip. Bella, bellissima come sempre. Ilary era uno schianto al Colosseo. Ha indossato un abito verde acido glitterato abbinato a sandali colorati,con i tacchi a spillo. Sta accanto al marito, sorride ai fan assiepati davanti l’ingresso dell’anfiteatro Flavio e ai tanti fotografi presenti.

Accanto a lei il marito, ora dirigente della Roma, elegantissimo con un completo scuro e la camicia bianca, e i figli. Cristian, 13 anni a novembre prossimo, è vestito casual; Chanel, 11 anni, è stilosa come la mamma. Per il papà sfoggia un outfit total black e stivali lunghi fino a metà coscia, che quest'anno vanno di moda. All’appello manca la piccolina, Isabel, che ha 2 anni. E stando alla rivelazione di Francesco ai microfoni di Verissimo, non è escluso che la famiglia si allarghi: “Ho detto che volevo 5 figli e Ilary mi ha preso per pazzo. Però piano piano la convincerò. Devo trovare il momento giusto per proporglielo. Adesso siamo in stand by”.

