Continuano le avventure di Pechino Express e soprattutto quelle di Paola Caruso. I viaggiatori sono partiti da Midelt, in Marocco. Le coppie del reality adventure di Rai Due hanno percorso ben 491 km arrivando fino al Deserto del Sahara. E pensare che questa è soltanto la seconda puntata. Costantino Della Gherardesca è al comando del viaggio in Africa. I viaggiatori sono partiti dal Marocco e qui, senza soldi, dovranno superare varie prove per poter accedere alla tappa successiva del viaggio. Per spostarsi, i viaggiatori, dovranno richiedere passaggi gratis e, per dormire, posti letto agli abitanti delle città. La coppia de I Mattutini sceglie I Ridanciani e Gli Scoppiati per viaggiare in simbiosi, la novità di quest’edizione. I viaggiatori, nella seconda puntata, devono imparare a indossare il turbante, regalo del conduttore Costantino Della Gherardesca e solo se indossato bene potranno partire con la prima passione dove prepareranno il pane berbero. Ma è proprio qui che è stato registrato un piccolo problema, con relativo pit stop, che ha visto protagonista Paola Caruso della coppia de I Ridanciani. (Continua dopo la foto)



La Caruso, ex bonas di Avanti un Altro ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha avuto un piccolo incidente al labbro. Un foglio di carta si è letteralmente incollato sulle labbra anche se la Caruso non aveva utilizzato nessun tipo di colla o prodotto. Forse un rossetto, si è ipotizzato. Inutile dire che le immagini di Paola alle prese con il foglio di carta attaccato al labbro sono subito diventate virali sul web. Dopo però, la Caruso si fa male per davvero e ha avuto bisogno del ghiaccio per alleggerire il suo dolore alla caviglia. Successivamente viene anche visitata e fasciata.

Paola Caruso è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi di Pechino Express che fa più parlare sul web e sui social network. Il popolo del web su di lei sembra essere un po’ diviso ma sicuramente prevale chi la adora soprattutto per la sua risata ormai diventata un marchio di fabbrica e la sua simpatia travolgente. Nel suo percorso a Pechino Express, la Caruso sta dimostrando ai telespettatori da casa e agli altri viaggiatori del reality adventure, la sua abilità con le lingue, abilità importante per trovare passaggi e posto per dormire la notte. Cosa succederà a Paola durante le prossime puntate?

Lo scopriremo giovedì 4 ottobre, ovvero quando andrà in onda su Rai Due la terza puntata della nuova edizione di Pechino Express. Ma cosa dovranno affrontare i viaggiatori in questa nuova puntata? Le coppie di Pechino Express dovranno raggiungere nuove mete e nuovi traguardi nel loro incredibile viaggio lungo l’Africa. Partiti dal Marocco, nella prossima nuova puntata, i viaggiatori conosceranno una nuova coppia che entrerà in gioco: Balivo e Ventura. I viaggiatori andranno negli studi cinematografici. Chi verrà eliminato?

