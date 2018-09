"Ho subito molte pressioni da parte sua e della sua famiglia per non parlare, mi hanno fatto sentire in colpa. Ora voglio difendermi, mi hanno rovinato la vita. Mi sono fidato, lei mi diceva che era tutto finto, compresi i baci. Dopo che sono uscite le foto (con Parigini ndr) mi è però venuto il dubbio che mi avesse tradito anche a Uomini e Donne. E per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità avrebbero inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa. E l'avrebbero perfino incappucciata per farla andare a Torino dal nuovo fidanzato''. È la verità di Nicola Panico, l'ex di Sara Affi Fella, che ha deciso di vuotare il sacco con la redazione di Uomini e Donne. Si è scusato, Nicola. È stato lui a segnalare al programma come Sara ha truffato la redazione del programma, i corteggiatori e quello che poi è stato la 'scelta': Luigi Mastrioianni. Durante il torno, infatti, la Affi Fella era 'segretamente' fidanzata con lui, con cui aveva partecipato a Temptation Island e con cui tutti credevano fosse finita. Per questo Maria le aveva dato il trono. (Continua dopo la foto)



Dopo essere stata smascherata, Sara ha ammesso le sue colpe. Si è scusata con una Storia su Instagram e poi ha chiuso il profilo. Profilo che nel corso delle ore perdeva migliaia e migliaia di follower dopo che è venuta a galla la verità. Venti al secondo, si è calcolato. E dire che fine alla settimana scorsa la ex tronista ne contava più di un milione. Ma il 'fuggi fuggi' non ha coinvolto solo i fan. Sara è stata mollata anche dalla sua agenzia e dai brand che l'avevano ingaggiata per essere sponsorizzati.

Anche Garnier, l'unico marchio che aveva preso più tempo per decidere sulle sorti della Affi Fella come testimonial, alla fine si è dissociato: “Abbiamo seguito insieme a voi i fatti di questi giorni decidendo, infine, che ad oggi Sara non rispecchia più le ragioni per le quali l’abbiamo inizialmente scelta. Abbiamo quindi preso la difficile decisione di interrompere la nostra collaborazione con lei“. E a proposito di sponsorizzazioni, allora, viene spontaneo chiedersi quanti soldi abbia perso lei, dopo l'interruzione di tutti i contratti.

A questo risponde sempre Nicola Panico, il suo ex, che durante la lunga chiacchierata con la redazione di Uomini e Donne andata in onda su Witty tv, parla anche di compensi dopo aver rivelato la sua posizione in quella storiaccia del trono finto. Nicola parla di accordi presi con le aziende da 20 e 30 mila euro, come riporta il sito Bitchyf: “Lei faceva i soldi con i follower che ha tanto cercato, mentre io mi facevo il mio lavoro. […] Non ho guadagnato un euro in questo, neanche un centesimo. Lei ha preso dei contratti da 20 e 30 mila euro da questo”.

