“Sta male”. Gf Vip, l’allarme di Fabio Basile arriva dalla casa

È iniziata da pochi giorni l’edizione numero 3 del Grande Fratello Vip e già le sorprese non mancano. Sono cominciate lunedì quando, nel corso delle prima puntata, il 90% degli inquilini è andato in nomination - cosa mai successa nella storia del reality – e continuano adesso con i protagonisti della casa più spiata d’Italia che iniziano a scoprirsi. Se l’attesa, dopo il canna gate dell’Isola dei Famosi, è tutta per Francesco Monte, il personaggio che più sta facendo parlare di sé è il campione olimpico e judoka Fabio Basile che si è confidato con Giulia Provvedi a proposito delle sorella Silvia. In particolare, il 24enne rivela di aver trovato Silvia una persona con un sguardo molto spento, che porta con sé qualche sofferenza. Le Donatella, insieme a Francesco Monte, hanno lasciato la Caverna per qualche ora. A invitarli nella Casa, per un aperitivo, ci hanno pensato gli altri concorrenti, che hanno dovuto scegliere chi tra i cavernicoli potesse raggiungerli. (Continua dopo la foto)



In giardino, Fabio racconta alle gemelle Provvedi e a Giulia Salemi di essere rimasto colpito da una ragazza, Daria. Tutte e tre cercano di capire cosa prova il Basile per questa donna, con cui ha trascorso solo una serata. Lo sportivo rivela che non è andato oltre con la ragazza, in quanto anche più piccola di lui. Mentre Giulia sogna a occhi aperti pensando al suo fidanzato e la Salemi prende il tutto con simpatia, Silvia riflette con lo sguardo triste. Questo viene notato da Fabio.

Una volta rientrati dentro, Fabio rivela a Giulia di aver notato un particolare. C’è una differenza tra lei e Silvia, lo sguardo. La seconda, secondo Basile, ce l’ha molto più spento. Giulia non smentisce l’idea dello sportivo, il quale vorrebbe capirne di più. La Provvedi rivela che Silvia ha voluto prendere parte al reality proprio per questo motivo, ovvero per evadere dalla realtà. Un modo per ritrovare se stessa mettendosi alla prova. (Continua dopo la foto)

Probabilmente la ragazza deve ancora superare la fine della storia d’amore con Fabrizio Corona. Silvia, parlando con gli altri concorrenti, ammette di voler trovare un uomo che possa apprezzarla per quello che è e che possa darle tanto amore.Non importa alla fine l’aspetto fisico per Silvia. La Provvedi vuole trovare l’amore vero, ricevere rispetto ed essere apprezzata. Basile ha avvertito un senso di tristezza nella gemella de Le Donatella. Forse lo sportivo non sbaglia, visto che la sorella Giulia non vuole negare il suo pensiero.

