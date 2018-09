Massimo Giletti è stato l'ultimo ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo. Il giornalista e conduttore si è quindi raccontato a 360 gradi nella puntata andata in onda giovedì 27 settembre 2018 in seconda serata. Il lavoro, sì, ma anche la vita privata. Come le parole su sua madre, che è un punto di riferimento per lui: “Mia madre è una donna che ha solo dato, ha sempre dato amore nella vita e continua a darlo e a cui sono legato da un sentimento profondo di gratitudine…perché avere una madre sempre vicino, nei momenti di grandissima difficoltà, averla in ospedale sempre vicina…sapere di avere a fianco un genitore è fondamentale". Sul fronte, invece, Costanzo ha chiesto a Giletti di ricordare un momento clou: quando riuscì a intervistare Giulio Andreotti per il programma ‘Mixer' di Minoli: "Minoli mi disse devi fare questa cosa… io ero convinto che Andreotti non sarebbe più uscito però dissi sicuramente andrà alla Messa e quindi mi piazzai alle 4:30/5 del mattino sotto casa e lui uscì molto presto per andare a Messa e tra l’andata e il ritorno riuscii a fare il pezzo. Un pezzo che non dimentico". (Continua dopo la foto)



Nel corso della chiacchierata, Costanzo si è poi soffermato sul significato del cosiddetto 'gilettismo'. E Giletti: "Per me è avere la schiena dritta, dimostrare che quello in cui credi lo porti fino in fondo, combatti e non vieni meno al tuo dna che è la dignità”. Dunque impossibile non toccare un altro argomento delicato: la fine del rapporto del conduttore con la Rai. Un rapporto che si è interrotto all'improvviso, quindi Giletti spiega per filo e per segno cosa è successo. E assicura che lui non aveva la minima idea che i vertici dell'azienda volessero chiudere il programma 'L'Arena'.

"Non avevo capito che fosse nell'aria, anzi mi ha dato anche fastidio perché non me l’hanno comunicato – racconta Giletti - Io l’ho letto su TVblog anche se il giorno prima avevo intuito che c’era qualche problema…ma io assolutamente non avevo capito… capisci che chiudere un programma che fa 4 milioni (di telespettatori) […] mi sembrava improbabile che si facesse una cosa del genere. A chi ho dato fastidio? Non sono io che lo deve dire, il Direttore Generale è libero di fare delle scelte…Credo a chi pensava, sbagliando, che io alimentassi l’anti-sistema”.

Domanda cruciale: e se adesso la Rai gli chiedesse di tornare? “Io per Cairo ho un grandissimo rispetto perché mi ha dato una chance importante e credo che nella vita, per come sono fatto, conta molto di più il lato umano che il lato del denaro…dopodiché la Rai è nel mio cuore, io son nato e cresciuto in Rai… non lo so quello che succederà un domani però io per la Rai ho solo profondo amore…”, ha concluso Massimo Giletti.

