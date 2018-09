Quello che è uscito fuori durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne ha dell’incredibile. La protagonista è sempre lei, Sara Affi Fella, l'ex tronista che ha truffato la redazione del programma, i corteggiatori e quello che poi è stato la 'scelta': Luigi Mastrioianni. Durante il torno, infatti, la giovane era 'segretamente' fidanzata con quello che tutti pensavano fosse il suo ex Nicola Panico, con il quale aveva partecipato a ''Temptation Island''. La verità è venuta galla e la giovane è stata smascherata prima da Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e Donne, poi da Gianni Sperti. Messa alle strette, Sara ha ammesso le sue colpe e ha chiesto scusa, ma questo non è bastato per far cambiare idea alle persone che avevano creduto alla sua storia. A spifferare tutto a un autore della redazione l'ex fidanzato Nicola Panico. Il nome della 'talpa' è saltato fuori e in queste ore il calciatore ha raccontato la sua versione dei fatti. Una versione che, ovviamente, ha lasciato basiti tutti. Panico ha rivelato che i genitori di Sara sarebbero stati al corrente di tutto. (Continua a leggere dopo la foto)



"Lei si è guadagnata i soldi con i follower, ha firmato contratti lavorativi. Io non ho guadagnato un centesimo, le ho retto il gioco solo per amore. Diceva che lo faceva per noi, per formare una famiglia insieme" ha continuato. "Mi diceva che non voleva scegliere, ma che era stata obbligata dalla redazione a farlo. Quando ha scelto Luigi pensavo che anche lui recitasse, che fosse d'accordi, ma poi ho capito che non era così. Lui è stato preso in giro quanto me".

"Ho subito molte pressioni da parte sua e della sua famiglia per non parlare, mi hanno fatto sentire in colpa. Ora voglio difendermi, mi hanno rovinato la vita. Mi sono fidato, lei mi diceva che era tutto finto, compresi i baci. Dopo che sono uscite le foto (con Parigini ndr.) mi è però venuto il dubbio che mi avesse tradito anche a Uomini e Donne" ha raccontato Nicola. ''Per evitare che io venissi in televisione a raccontare la verità - spiega - avrebbero inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa. E l'avrebbero perfino incappucciata per farla andare a Torino dal nuovo fidanzato''. Nicola avrebbe preso coraggio e, scoperto il tradimento con il calciatore di serie A Vittorio Parigini, avrebbe detto la verità.

"Mi ha accantonato per il calciatore di serie A, che può permettersi di fargli i regali costosi. Le ha regalato una borsa da 3500 euro, io ci metto tre mesi per pagarla. Mi ha usato per arrivare al suo scopo proprio come ha usato il programma. Vorrei chiedere scusa a Maria, al pubblico e agli altri ragazzi per quello che ho fatto" ha concluso. Nel frattempo anche la recente relazione di Sara, con il calciatore del Torino Vittorio Parigini, è naufragata.

