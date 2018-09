Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 3 sta già conquistando tutti. Tant'è che per molti, sui social network, è lei la nuova Giulia De Lellis. La 'sgambata' di Venezia '74, infatti, ha già fatto parecchio parlare di sé per alcune gaffe commesse all'interno della casa più spiata d'Italia. Giulia - che prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip ha ammesso di non avere rapporti con l'altro sesso da diverso tempo - non ha preso parte al reality-show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini con la speranza di trovare l'amore. Anzi, a sentir parlare l'attrice e volto noto di RaiDue, non ha alcuna intenzione di impegnarsi sentimentalmente seppur, proprio prima dell'inizio del Grande Fratello Vip, sia stata pizzicata in atteggiamenti ambigui con Francesco Monte. Già, proprio l'ex di Cecilia Rodriguez nonché 'promesso' fidanzato di Silvia Provvedi all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Piuttosto, però, la Salemi sembra avere un feeling speciale con un coinquilino in particolare... (Continua a leggere dopo la foto)



Chi è l'inquilino del Grande Fratello Vip 3 che in questi primissimi giorni d'avventura sta facendo davvero divertire la bella Salemi? Parliamo proprio di Valerio Merola che sta tenendo sicuramente banco con il racconto della sua nuova vita divisa tra Montecarlo e Sofia, dove va per motivi di lavoro legati alla produzione di nuovi format. Una discussione a cui ha preso parte anche l'influencer Giulia Salemi – famosa più che per le sue performance cinematografiche per l’audace spacco inguinale messo in mostra a Venezia – che ha prontamente interrotto 'Merolon', chiedendo: "Sofia? Cos’è, Russia?", mettendo l’accento sulla 'i' anziché sulla 'o'. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Insomma, Giulia Salemi e Valerio Merola dialogano parecchio. Anche dopo la doppia eclatante quanto imbarazzante gaffe culturale che ha costretto l'inquilino del Grande Fratello Vip 3 a correre ai ripari chiarendo che Sofia è la capitale della Bulgaria. Il tatto e il garbo di Merola è piaciuto molto a Giulia Salemi. Talmente tanto da farla dichiarare apertamente. In una chiacchierata con le altre ragazze della casa del Grande Fratello Vip, infatti, l'influencer piacentina si è lasciata andare a commenti sorprendenti sul compagno di viaggio. Giulia Salemi ha definito Valerio Merola il suo uomo ideale. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo la nota influencer, molto apprezzata sui social network, Valerio Merola è un tipo alquanto particolare: "Uno così mi prende mi gira e rigira. Se avesse 30 anni in meno sarebbe il mio uomo ideale", dice la bella piacentina, che definisce il Merolone una "persona carismatica, cool, moderna". Secondo lei, Merola "tratta le donne come queen, come principesse".

Leggi anche:

“Assurdo”. Cancro Nadia Toffa, stavolta la critica arriva dalla Fondazione Umberto Veronesi

fbq('track', 'Gossip');