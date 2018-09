Chiara Francini, attrice toscana e volto noto delle fiction italiane, si è raccontata al settimanale Vero Tv . L'attrice, con un passato a Domenica In, è l'esatto opposto di come la vediamo sul piccolo schermo: è riservata e timida, specie con quelli che sono i suoi affetti personali. Nell'intervista concessa al rotocalco Vero Tv, però, Chiara Francini fa dichiarazioni importanti sulla sua relazione con Frederick e su quel desiderio di maternità ancora assente. L'attrice, reduce dai grandi ascolti di Non dirlo al mio capo 2, fiction di successo in onda sulle frequenze Rai, ha parole piene d’amore per il suo compagno, che definisce come: "Uomo solido, intelligente, che mi comprende e dice sempre che non potrebbe mai stare al fianco di una donna non ambiziosa". Il ruolo di mamma Chiara Francini non riesce proprio a cucirlo su di sé nella vita reale. (Continua a leggere dopo la foto)



Chiara Francini diventerà presto mamma? A sentir parlare Perla di 'Non dirlo al mio capo 2' decisamente no perché la maternità non è un desiderio che condivide con Frederick, suo compagno di vita da quasi 13 anni. Nonostante ciò, la simpatica attrice si ritiene una donna felice: "Non sono una che fa le cose perché vanno fatte, una donna per sentirsi risolta e compiuta non deve necessariamente essere mamma", ha confessato l'attrice toscana. (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi Chiara Francini è stata ospite de La Vita in Diretta. Scherzando con Francesca Fialdini, l'attrice ha evidenziato che tra gli uomini che porterebbe a cena ci sarebbe sicuramente Pippo Baudo, del quale ha detto: "Un sex symbol, un vero gentiluomo, un uomo che profuma da un chilometro, un uomo colto, lui non solo ha questa eleganza". I calciatori, invece, "mi fanno orrore, non mi piace il calcio, non sono mai andata allo stadio". Tra le donne con le quali andrebbe a cena, Vanessa Incontrada: "Lei è una ragazza di paese come me, ovvero genuina, anche sul set si è instaurata un'atmosfera molto bella, lei poi ha una grande naturalezza nel recitare".

E ancora, sull'attrice spagnola rivela: "Ha lo stesso mio umorismo, siamo entrambe amanti della vita, comprendiamo come sia importante ridere. Siamo molto simili". Infine, Chiara Francini ha detto di non stupirsi di sé stessa, poiché non si riguarda spesso: "Cerco sempre di dare il meglio, non mi è mai pesato di essere la più bella, io non sarò mai la più bella e la più brava di tutte ma non esisterà mai al mondo una più Chiara Francini di me".

